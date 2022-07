Seit 60 Jahren in Biessenhofen zu Hause: Naturfreunde Kaufbeuren feiern Hüttenjubiläum

Die Kaufbeurer Naturfreunde feiern Hüttenjubiläum in Biessenhofen. Die Mitglieder haben über die Jahre viel Arbeit in ihren Stützpunkt gesteckt.

14.07.2022 | Stand: 09:51 Uhr

Die Naturfreunde Deutschlands sind ein Freizeitverband für Umweltschutz, sanftem Tourismus und Kultur mit mehr als 65.000 Mitgliedern, international sogar mit über 350.000 Mitgliedern. Bereits im Jahre 1910 wurde die Ortsgruppe Kaufbeuren gegründet. Sie hat seit nunmehr 60 Jahren ihren Stützpunkt in Biessenhofen.

Weil ein Verein ohne ein Domizil für Treffen und Veranstaltungen kaum zusammenzuhalten ist, suchten die Kaufbeurer Naturfreunde bei der Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 ein Vereinsheim. Nach einigen Jahren in der Oberbeurer Schützenhütte fand der Verein in der ehemaligen Schießstätte in Biessenhofen ein neues Zuhause. Am 1. Mai 1962 wurde der Vertrag unterzeichnet. In insgesamt mehr als 1000 Arbeitsstunden schufen sich die Naturfreunde ein gemütliches Vereinsheim.

Kaufbeurer Naturfreunde stecken viel Arbeit in ihren Stützpunkt in Biessenhofen

Aber auch in den Jahren danach wurde viel Arbeit in und um die Hütte geleistet. Unter anderem wurden der Neubau einer Wasserleitung entlang der Auffahrt, die Pflasterung der Terrasse, eine Dachsanierung, der Einbau einer Küche und nicht zuletzt der Anbau einer Toilettenanlage mit Kanalanschluss geschultert.

Als erster Hüttenwart fungierte für zwei Jahre Rudolf Scharpf, dann zehn Jahre Willi Burtscher und danach für den stolzen Zeitraum von 45 Jahren Anton Aschenmeier. Im Juli 2021 übernahm Thomas Paul diese verantwortungsvolle Aufgabe – und die Vereinsmitglieder hoffen, für recht lange. Denn die Arbeit gehe nicht aus, hieß es bei der Feier zum 60. Hüttenjubiläum. Die Kaufbeurer Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler überbrachte beim Fest die Grüße der Stadt Kaufbeuren. Sie würdigte die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder und übergab dem Ersten Vorsitzenden Peter Breitschädel einen Regenschirm, der mit den Kaufbeurer Wahrzeichen verziert ist.

Tombola und Frühschoppen zum Hüttenjubiläum in Biessenhofen

Der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Biessenhofen, Friedel Wegner, zeigte sich in seinem Grußwort froh drüber, einen so engagierten Kaufbeurer Verein auf dem Gemeindegebiet beherbergen zu können.

Lesen Sie auch

Heimatentdecker "Wie im Alpenkino": ABK Allgäuer Radtour startet in Obergünzburg

Bei strahlendem Sonnenschein hatte das Fest mit einem gemeinsamen Frühschoppen begonnen. Weiter ging es mit dem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Eine lustige Tombola mit „lauter Hauptgewinnen“ und launigen Ansagen, die von Ulla Breitschädel und Glücksfee Sina gestaltet wurde, beendete das Programm. Die Gäste ließen den Festtag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Die Naturfreunde Kaufbeuren freuen sich immer über neue Mitglieder. Die Vereinshütte ist bis Ende September an jedem Sonntag ab 14 Uhr geöffnet.