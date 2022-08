Seit einem Jahr leitet sie das Mobilé Marktoberdorf: "Der Anfang war schwer"

Mit 15 stand Lucia Golda erstmals auf der Bühne des Mobilés. Heute leitet die 30-Jährige die Schule selbst. "Ich will, dass es dem Mobilé gut geht", sagt sie.

Bilder von Theateraufführungen rahmen das Foyer des Mobilés in Marktoberdorf. „Krabat: Das war mein erstes Stück“, sagt Lucia Golda und zeigt auf ein Foto. „Ich musste damals Tanzen und Singen. Zwei Sachen, in denen ich nicht gut bin.“ Lucia Golda lacht. 15 Jahre war sie damals alt und Schülerin im Mobilé. Heute ist die 30-Jährige selbst Leiterin der Schule. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass ihre Vorgängerin Monika Schubert ihr die Schlüssel in einem Kasten überreichte. „Für viele Schlüsselmomente“ stand darauf – ein Wunsch, den sich Golda erfüllen konnte.

Lucia Golda übernimmt mitten während des Lockdowns die Leitung des Mobilés

Lucia Golda erinnert sich noch gut an ihren Start als Mobilé-Chefin. „Es war mitten während des Lockdowns“, erzählt Golda. „Ein bisschen schade war das schon“, sagt Lucia Golda. Doch trotz der Corona-Einschränkungen habe es an Arbeit nicht gemangelt – im Gegenteil. „Der Anfang war schwer. Es war wahnsinnig viel zu tun.“ Teilweise stemmte Lucia Golda den Betrieb mit nur einer Mitarbeiterin. Mittlerweile stehen ihr vier Kolleginnen und Kollegen zur Seite – ein gutes Team, wie Golda sagt. „Doch am Ende des Tages trage ich die Verantwortung für jedes Staubkorn, das hier liegt.“ Eine Tatsache, an die sich Golda erst gewöhnen musste.

38 Jahre leitete Monika Schubert die Theaterschule

1983 gründete Monika Schubert das Mobilé, das sie 38 Jahre selbst leitete. 2021 übergab sie ihr Amt an Lucia Golda, die bereits die Jahre davor ein festes Mitglied im Team war. Die gebürtige Marktoberdorferin beschreibt Monika Schubert als Mentorin. „Wir verstehen uns sehr gut. Vier bis fünf Jahre haben wir uns fast täglich gesehen.“ Golda erzählt von einem engen Austausch, der mit der Übergabe des Mobilés weniger geworden sei – aber immer noch da sei. Denn Golda verbinde mit Schubert der gleiche Wunsch: „Ich will, dass es dem Mobilé gut geht“, sagt sie. „Das Mobilé ist so vielen Leuten so wichtig. Da steckt so viel drin. Es ist mir wichtig, das Alte aufzugreifen und wertzuschätzen – aber mit meinem eigenen Stil.“ Eine kleine optische Änderung gab es unter Golda bereits: Das Mobilé hat nun ein neues Logo. Nach wie vor krönt eine kleine Wolke das Mobilé. Doch anstatt einer Dreifachlinie, ist der Schriftzug nur noch eine Linie. Einfacher. Schlichter. Während Golda durch die Räume des Mobilés schreitet, fallen ihr noch weitere Dinge ein. „Die Bilder möchte ich aktualisieren“. „Die Platte möchte ich neu bespannen.“ Sie sagt aber auch Sätze wie: „Das hängt hier schon seit fast 40 Jahren. Das passt hier gut hin.“

Lucia Golda hat viel vor. 230 Anmeldungen verzeichnet die Schule für das neue Jahr. 36 Kurse werden insgesamt angeboten: Theater, Tanz, Kunst und vieles mehr. Am 13. Mai steht nun erst einmal die Aufführung von „Lumpaci“ an. Regie führt Monika Schubert, Co-Regie Lucia Golda. Gespielt wird im Modeon. „Das ist ein Zeichen, dass das Mobilé zur Stadt gehört“, freut sich die neue Leiterin.

