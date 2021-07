Seit seiner Geburt leidet David Berkmiller an Mukoviszidose. Wie es ihm heute geht

Der Förderverein Mukoviszidose in Wald mit Familie Berkmiller veranstalten im Oktober zum zweiten Mal einen Muko-Lauf. So geht es David Berkmiller (17) heute.

28.07.2021 | Stand: 15:16 Uhr

Dass David eine Lehre macht, Moped fährt und sich mit Freunden im Freibad trifft, ist für Familie Berkmiller aus Wald immer noch ein Wunder: Der 17-jährige Teenager leidet seit seiner Geburt an der unheilbaren Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose. Im März 2018 kämpfte David um sein Leben: Durch die Krankheit wurde seine Lunge so stark geschädigt, dass ein Spenderorgan die einzige Überlebenschance war. David hatte Glück und bekam in letzter Sekunde eine Spenderlunge.

Der Jugendliche aus Wald muss täglich viele Tabletten nehmen, damit die Spenderlunge nicht abgestoßen wird

Er hat eine zweite Chance bekommen und heute, drei Jahre später, geht es David einfach nur gut. Die Krankheit ist nicht weg, jedoch ist die neue Lunge vom Gendefekt nicht betroffen. Davids Lebensqualität hat sich gebessert – mit kleinen Einschränkungen: Täglich viele Tabletten, die dafür sorgen, dass das Organ nicht abgestoßen wird, sowie strenge Hygienemaßnahmen gehören zum Alltag. Doch sonst ist David ein fast normaler Jugendlicher.

Ein unbeschwertes Leben führen: Das wünschen sich auch 8.000 andere Kinder und junge Erwachsene in Deutschland, die von Mukoviszidose betroffen sind. Um ihnen zu helfen, veranstaltet der Förderverein Mukoviszidose Wald am Samstag, 2. Oktober, den zweiten Muko-Lauf in Wald. Unter dem Motto „Lauf für das Leben“ kann jeder Teilnehmer zum Schutzengel für Menschen mit Mukoviszidose werden.

Bei dem ersten Muko-Lauf und beim Benefizkonzert Muko-Music in Wald wurden 69.000 Euro gesammelt

„Durch Corona wurden auch wir ausgebremst und mussten den Lauf im vergangenen Jahr absagen“, sagt Davids Vater Gerhard Berkmiller. Doch die Krankheit Mukoviszidose mache keine Pause. „Also starten wir heuer einen neuen Anlauf und hoffen, dass wir unseren Benefizlauf veranstalten können.“ Der Erfolg des Muko-Laufs 2016 und des Benefizkonzerts Muko-Music 2018 habe ihm und seinen Mitstreitern gezeigt, „dass es wichtig ist, was wir machen und ins Leben riefen“. Allein durch diese beiden Veranstaltungen konnte der Förderverein 69.000 Euro an den gemeinnützigen Bundesverein Mukoviszidose in Bonn spenden, berichtet Berkmiller, der Vorsitzender des Fördervereins Mukoviszidose Wald ist.

David Berkmiller ist jetzt leidenschaftlicher Moped-Fahrer und Mitglied bei den Wald Hogs. Bild: Simone Mattern

Das Geld fließt u. a. in Therapieförderung und Forschung. „Noch können wir die Krankheit nicht besiegen, aber jeder Teilnehmer und Besucher trägt mit seiner Spende dazu bei, dass wir diesem Ziel näherkommen“, betont Berkmiller.

Beim Muko-Lauf 2021 gibt es erstmals drei verschiedene Laufstrecken. Eine richtet sich an sehr ambitionierte Läufer

Dieses Jahr gibt es beim Muko-Lauf erstmals drei Strecken. Neben der bekannten 4,5 km langen, gemütlichen Strecke für Spaziergänger, Hobbyläufer und Familien mit Kindern gibt es die neue, sportliche Zehn-Kilometer-Strecke sowie den Muko-Run mit 21,1 Kilometern für ambitionierte Läufer. Die Strecke des Muko-Run führt auch am Wertach-Wanderweg entlang. Hier warten laut Verein „feinste Single-Trails“ auf die Läufer.

Egal aber, für welche Strecke man sich entscheidet: Der Spaß an der Bewegung und der Gedanke, für den guten Zweck zu laufen, stehen an erster Stelle. „Spaziergänger, Walker oder Profiläufer – jeder ist willkommen. Wichtig ist, dabei zu sein und mit der Teilnahme zu helfen. Nur das zählt“, sagt Berkmiller. Zudem würden die Teilnehmer auf jeder Strecke mit Blicken auf die Allgäuer Alpen belohnt.

Sternfahrt mit Hot Rods, Live-Musik, Losen, Kinderschminken, Essen und Trinken

Die Startgebühr und die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen, Getränken und Losen sowie Rahmenprogramm werden wieder an den Bundesverein Mukoviszidose e. V. in Bonn gespendet. Der Startschuss fällt um 13 Uhr an der Waldhalla in Wald. Startnummernausgabe ist ab 11 Uhr. Auf dem Programm stehen eine Sternfahrt mit den Hot Rods, dem VW-Club und anderen Gefährten auf heißen Rädern, der Verkauf von Kaffee und Kuchen, Essen und Getränken (bereits ab 11 Uhr), der Losverkauf mit einem Hauptpreis sowie Sofortgewinnen, Kinderschminken sowie Livemusik von den Akustic Kerbs.

Das Startgeld wird komplett gespendet. Jeder Läufer kann bei der Anmeldung auch ein Veranstaltungs-Laufshirt erwerben.