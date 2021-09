Zu spät gelenkt: Statt auf die B12-Auffahrt fuhr eine ältere Dame auf eine Verkehrsinsel. Sie kam mit dem Schrecken davon. Ihr Auto ist aber stark beschädigt.

23.09.2021 | Stand: 15:22 Uhr

Eine ältere Dame hat am Mittwochabend einen Unfall in Marktoberdorf gebaut. Die Frau wollte von der B 16 in Marktoberdorf auf die B 12 in Richtung Kaufbeuren fahren.

Seniorin verpasst B12-Auffahrt und fährt gegen eine Verkehrsinsel

Dabei verpasste die Seniorin die Auffahrt und fuhr gegen die Verkehrsinsel, die dort steht. Die Dame wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. An der Verkehrsinsel ein Schaden von 500 Euro.

