Sensationsfund vor 60 Jahren: Alemannenskelette in Marktoberdorf ausgegraben

28.04.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Es war der Sensationsfund Anfang der 1960er-Jahre in Marktoberdorf: Bei Kanalbauarbeiten zwischen der Ruderatshofener Straße und der Schwabenstraße stießen Arbeiter auf Knochen – wie sich herausstellen sollte die Überreste eines alemannischen Gräberfeldes. Bis Anfang Mai 1962 legten Archäologen 243 Gräber aus dem sechsten oder siebten Jahrhundert frei. Genau 60 Jahre ist das nun her. Die Stadt Marktoberdorf nutzt deshalb den Internationalen Museumstag am 15. Mai, um die Funde und neue Forschungsergebnisse zu den Alemannen in den Fokus zu rücken. Denn sie spielen bis heute eine wichtige Rolle. Das Team des Stadtmuseums Marktoberdorf rund um Museumsleiterin Josephine Berger hat ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

Skelett und Grabbeilagen liegen im Stadtmuseum Marktoberdorf

Im Marktoberdorfer Stadtmuseum lassen sich heute das Skelett eines Kriegers und die schönsten Grabbeigaben bewundern. Die Männer wurden nämlich mit Schild und Schwert und die Frauen mit Schmuck und Fibeln bestattet. Dass die Exponate ihren Platz in Marktoberdorf gefunden haben, ist dem unermüdlichen Einsatz von Rudolf Dürr zu verdanken. Der ehemalige Lehrer in Marktoberdorf verfolgte die Ausgrabungen in Marktoberdorf mit großem Interesse. Die Funde wurden dem Anthropologischen Institut in München zugewiesen – soweit es sich um Skelette handelte. Die Grabbeigaben kamen ins Römische Museum nach Augsburg. Rudolf Dürr setzte sich schon bald für die Rückführung von zwei Skeletten (von einem Mann und einer Frau) nach Marktoberdorf ein. Nach langen Verhandlungen kehrten 1989 die Skelette zurück in die Ostallgäuer Kreisstadt. Auch die Grabbeigaben wurden als Dauerleihgaben aus Augsburg zurückgegeben und fanden ihren Platz im Museum.

Internationaler Museumstag in Marktoberdorf: Angebote für die ganze Familie

Noch jahrelang betreute Dürr die Alemannen-Funde im Stadtmuseum mit und machte Führungen durch diese Räume. Besonders gerne brachte er Schulklassen die Alemannen und ihre Lebensgewohnheiten nahe.

Auch am 15. Mai dreht sich im Stadtmuseum Marktoberdorf alles um die Alemannen. Das Museum hat an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Tag frei. Museumsleiterin und Stadtarchivarin Josephine Berger informiert über die Veranstaltungen, die beim Internationalen Museumstag in Marktoberdorf auf dem Programm stehen:

Vortrag : Um 14.30 Uhr gibt es einen Vortrag über die Ausgrabungen in Marktoberdorf und über die gemachten Funde. Darüber hinaus wird den Fragen nachgegangen, woher die Alemannen kamen, wie sie siedelten, wie sie sich versorgten, wie sie kämpften und wie sie sich kleideten. Kurze Filmbeiträge sollen das Gesagte ergänzen. Im Anschluss an den Vortrag können die Museumsbesucher die Alemannenstücke in der Dauerausstellung erkunden.

: Um 14.30 Uhr gibt es einen Vortrag über die Ausgrabungen in Marktoberdorf und über die gemachten Funde. Darüber hinaus wird den Fragen nachgegangen, woher die Alemannen kamen, wie sie siedelten, wie sie sich versorgten, wie sie kämpften und wie sie sich kleideten. Kurze Filmbeiträge sollen das Gesagte ergänzen. Im Anschluss an den Vortrag können die Museumsbesucher die Alemannenstücke in der Dauerausstellung erkunden. Bastel- und Rätselaktion: Auch an die jüngsten Museumsbesucher wird gedacht. Für sie besteht die Möglichkeit, farbenfrohe Alemannenketten zu fädeln. Auf ältere Kinder warten spannende Alemannenrätsel.

Das Marktoberdorfer Gräberfeld ist auch noch heute von großer Bedeutung. Es zählt zum Grundlehrstoff für Archäologie-Studenten an der Münchener Universität. Grund dafür ist die anhand der Gürtelchronologie hervorragend nachvollziehbare Grabfolge.

