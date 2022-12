Service-Center der Allgäuer Zeitung Marktoberdorf hat wieder geöffnet

Karten für Veranstaltungen und Freizeitartikel können ab jetzt im Service-Center der Allgäuer Zeitung in Marktoberdorf erworben werden. Das müssen Sie wissen.

31.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Neues Jahr, neue Tickets! Das Service-Center der Allgäuer Zeitung in Marktoberdorf hat wieder geöffnet.

Öffnungszeiten, Ausnahmeregelungen und Ansprechparnter

Veranstaltungstickets sowie Freizeitartikel können wöchentlich am Montag und am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr bei Iris Lukoschek und Christine Gabler erworben werden. Im Krankheits- oder Urlaubsfall hat das Service-Center geschlossen. Ansonsten finden Sie uns in der Zentrale der Allgäuer Zeitung in der Jahnstraße 12a in Marktoberdorf. Sie erreichen das Center außerdem unter der Telefonnummer 08342/969691.

