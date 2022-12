SG Biessenhofen-Marktoberdorf gegen TSV Herrsching: Handballerinnen laden zum Spitzenspiel

Bei dem Duell der SG Biessenhofen-Marktoberdorf gegen den TSV Herrsching treffen der stärkste Angriff auf die stärkste Abwehr der Liga. Spannung ist garantiert.

10.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf empfangen am Samstag, 19. Dezember, den Tabellendritten TSV Herrsching. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Mittelschulturnhalle in Marktoberdorf. Herrsching musste letztes Jahr um den Abstieg kämpfen. Dieses Jahr spielen sie gemeinsam mit den Topteams vom TSV Vaterstetten, der SG Biessenhofen-Marktoberdorf und dem TSV Simbach an der Spitze.

Der stärkste Angriff der Landesliga gegen die stärkste Abwehr

Dass diese Begegnung für die SG-Frauen keine leichte sein wird, darf wohl klar sein. Der stärkste Angriff trifft auf die stärkste Abwehr. Hier die beiden Teams im ausführlichen Vergleich:

Offensivkraft versus Defensivarbeit: In der Offensive lief es für die SG-Frauen bisher am besten: Mit einer durchschnittlichen Trefferquote von 31 Toren pro Partie stellen sie statistisch gesehen die gefährlichste Angriffsreihe der Liga. Die bislang beste Defensivarbeit leistete der TSV Herrsching. Mit 208 an der Zahl haben sie bislang die wenigstens Gegentore bekommen und stellen somit statistisch gesehen die beste Defensive in der Liga. Das wird ein spannendes Spiel – so viel scheint sicher zu sein.

Punktgleich: Der weitere Vergleich der beiden Teams ergibt: Die SG-Frauen befinden sich auf Platz zwei in der Tabelle, dicht gefolgt vom TSV Herrsching auf Platz drei. Beide Teams haben bisher zehn Spiele absolviert – beide Mannschaften haben dabei bislang jeweils acht Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren.

Torverhältnis: Wieso die SG dennoch einen Platz vor dem TSV Herrsching steht? Aufgrund des besseren Torverhältnis. Die SG hat eine Tordifferenz von plus 69 und die Mädels vom Ammersee liegen bei „+52“.

Scorer: Miriam Hable von den SG- Frauen und Andrea Petsch vom TSV Herrsching liefern sich auch in der „Tore pro Spiele“-Rangliste ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Miriam Hable trifft im Durchschnitt 8,20 mal im Spiel und Herrschings Andrea Petsch 7,70 mal.

Einen Vorteil haben die Ostallgäuerinnen: Sie haben die eigenen Fans im Rücken

Einen Vorteil hat die SG im Spiel am Wochenende allerdings: Sie hat die eigene Halle und die eigenen Fans in vollem Umfang im Rücken. Im letzten Spiel der Hinrunde und gleichzeitig im letzten Spiel vor der Weihnachtspause wollen die SG-Frauen natürlich gewinnen und im Anschluss feiernd in die Pause gehen.

Dafür braucht es unter anderem hohe Motivation, Kampfgeist, Siegeswillen, und es gilt, einen kühlen Kopf bewahren und die technischen Fehler auf ein Minimum zu reduzieren. Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf braucht außerdem eine aggressive und wachsame Abwehr, schnelle Beine in der Abwehr wie im Angriff, eine hohe Konzentration über die gesamte Spielzeit – und sollte vor allem ihre hundertprozentigen Torchancen nutzen.

Es gibt auch Punsch und Glühwein für die Zuschauerinnen und Zuschauer

Zum letzten Spiel und passend zur Weihnachtszeit wird es für die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Marktoberdorfer Halle diesmal auch Punsch und Glühwein geben.