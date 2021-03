Geschäftsleute und Kunden sind zwar froh, dass das Einkaufen in den Läden endlich wieder möglich ist. Es gibt aber Kritik an den verwirrenden Corona-Regeln.

Bei Geschäftsleuten und Kunden in Marktoberdorf herrscht am Montag, Tag eins nach dem monatelangen Lockdown im Einzelhandel, ein gemischtes Stimmungsbild. Zwar sind viele froh, dass es wieder echte Einkaufserlebnisse mit Live-Beratung, Bummel und Stöbern in den Regalen gibt, und es ist vergleichsweise viel los in den Läden. Die Kritik reißt aber nicht ab an den als „verwirrend“ und „ungerecht“ empfundenen Corona-Regeln.