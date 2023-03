Sicherheitswacht Marktoberdorf sucht Verstärkung: Doch was ist das überhaupt?

Seit 2017 hat Marktoberdorf eine Sicherheitswacht. Tobias Verharren ist ein Mitglied der Sicherheitswacht und berichtet über seine Arbeit.

01.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Wir sorgen für Präsenz, wenn die Polizei nicht da sein kann“, erklärt Verharren. Er möchte den Bürgerinnen und Bürgern ein Sicherheitsgefühl geben, für sie ein Ansprechpartner sein. Die Zahl der Menschen, die sich in Marktoberdorf für diese Aufgabe engagieren, ist jedoch überschaubar. Zwei Männer und drei Frauen sind Teil der Sicherheitswacht, die im Jahr 2017 ins Leben gerufen wurde. Nun sucht die Polizei Verstärkung. „Der Beitrag der Sicherheitswacht ist für uns sehr wichtig“, betont Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening. Denn die Präsenz an öffentlichen Plätzen in der Stadt, an denen sich Menschen zum Trinken oder Feiern versammeln, könne bereits helfen, illegale Aktivitäten einzudämmen. So habe man das Geschehen besser im Blick.

