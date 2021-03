Beschrankung oder Unterführung? Gemeinderat Lengenwang diskutiert über Bahnübergang bei "Halle für alle"

Der Gemeinderat Lengenwang diskutiert über die eingeschränkte Sicht am Bahnübergang wegen der geplanten "Halle für alle". Es gibt verschiedene Vorschläge.

Der geplante Bau der Mehrzweckhalle „Halle für alle“ stand im Fokus der jüngsten Sitzung des Lengenwanger Gemeinderats. Zuletzt war das Thema in der Dezember-Sitzung 2020 behandelt worden, musste aber aufgrund der fehlenden Stellungnahmen der zwei Behörden „DB Netz AG“ und „DB Energie AG“ zum Thema „Sicherheit am unbeschrankten Bahnübergang“ vertagt werden. Ende Januar traf sich Bürgermeister Albert Schreyer mit zwei Verantwortlichen der Deutschen Bahn.

Lösungsmöglichkeiten zur Problematik Bahnübergang

Astrid Toth vom Planungsbüro Sieber Consult GmbH legte in der Gemeinderatssitzung eine längere Stellungnahme der „DB Netz AG“ vor. Diese führte Lösungsmöglichkeiten auf, wie man mit der Problematik des Bahnübergangs in Zukunft weiter verfahren könnte, um die Sicherheit der Bürger nach dem Bau zu verbessern. Die Gemeinde habe auch großes Interesse daran, die Sicherheit der Bürgerzu gewährleisten, hieß es in der Sitzung. Denn durch die Halle entstünde eine geringe Sichteinschränkung. Die Deutsche Bahn schlug dem Rat vor, eine Unterführung für Radfahrer und Fußgänger zu bauen und eine Parkfläche östlich der Bahn (Fläche nicht im Besitz der Gemeinde) mit einzuplanen.

Lösung in Gemeinderatssitzung mit Bahn besprechen

Schreyer kündigte an, im nichtöffentlichen Teil die Sicherheitsaspekte als Ansatz gemeinsam mit seinem Rat zu diskutieren. Dabei sollen auch eigene Vorschläge eingebracht werden, um dann eine favorisierte Lösung festzulegen, die in einer Gemeinderatssitzung Ende März mit den Verantwortlichen der Bahn besprochen werden soll. In der Vergangenheit wurde seitens der Gemeinde eine Beschrankung gewünscht.

„Es sind Vorschläge seitens der Deutschen Bahn, es ist nichts, was man machen muss“, beschrieb Schreyer die Position der Gemeinde. Extrem wichtig sei es jedoch, mit der Deutschen Bahn im Konsens zu bleiben und die gute Basis zu erhalten. „Das Ganze ist mit sehr viel Ernst zu sehen“, möchte Schreyer auf die Sicherheitsbedenken eingehen und gemeinsam mit seinem Rat die bestmögliche Lösung finden. (Lesen Sie auch: Radfahrer wollen in Marktoberdorf sicherer fahren können)

Bahnübergang liegt außerhalb des Geltungsbereichs

Toth pflichtete Schreyer bei: „Es ist ein wichtiges Thema, das im Nachgang von der Gemeinde bearbeitet wird.“ Es gebe dadurch aber keine Planänderung, da der Bahnübergang außerhalb des Geltungsbereichs liege. „Es macht keinen Sinn, den Beschluss jetzt nicht zu fassen, da es auf den Bebauungsplan keine Auswirkungen hat“, ging Schreyer auf die Nachfrage von Rat Martin Kaufmann ein. So wurden in der Sitzung sowohl der Feststellungsbeschluss der vierten Änderung des Flächennutzungsplans der Mehrzweckhalle, als auch der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans einstimmig beschlossen. Denn im Hinblick auf den Flächennutzungsplan gab es nur redaktionelle und keine inhaltlichen Änderungen. Deshalb ist laut Astrid Toth keine erneute Auslegung vorgeschrieben.

Treffen mit Planern im März

Bürgermeister Schreyer dankte Toth für die gute Zusammenarbeit und berichtete über das weitere Vorgehen der Gemeinde. Noch im März werde es ein Treffen mit den Planern geben, um wieder einen Schritt weiterzukommen. Parallel laufe gerade die Gründung eines Kommunalunternehmens. Dies werde dann auch in einer der nächsten Sitzungen Thema sein. „Und so werden wir nun Zug um Zug das ganze Projekt zum Abschluss bringen“, schloss Schreyer.

