Sie pflegt seit 15 Jahren ihren Ehemann: Günzacherin mit "Weißer Engel" ausgezeichnet

Edith Hartmannsbergers Ehemann ist an Parkinson und Demenz erkrankt. Die Ostallgäuerin pflegt ihn seit 15 Jahren Tag und Nacht. Nun wurde sie ausgezeichnet.

16.11.2022 | Stand: 10:49 Uhr

Neun Bürgerinnen und Bürger aus Schwaben sind mit der Auszeichnung „Weißer Engel“ geehrt worden. Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek überreichte diese in Memmingen und würdigte damit besonders ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege. Unter den Preisträgern befindet sich auch die Günzacherin Edith Hartmannsberger. Die Ostallgäuerin pflegt seit 15 Jahre ihren Ehemann, der an Parkinson und Demenz erkrankt ist. Holetschek fand dafür lobende Worte: „Die heute Geehrten sind Engel, die anderen dabei helfen, Krisen zu überstehen, im Leben zurechtzukommen und wieder Licht zu sehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern gelebte Mitmenschlichkeit.“

Bayerischer Gesundheitsminister Holetschek überreicht Auszeichnung

Seit 2011 verleiht der Freistaat Bayern die Auszeichnung „Weißer Engel“ im Gesundheits- und Pflegebereich. Jährlich bekommen bis zu 70 Personen, die sich beispielhaft im Bereich der Pflege engagieren, die Urkunde und Ehrennadel überreicht. Die diesjährigen Preisträger aus Schwaben sind unter anderem in Selbsthilfegruppen, in der Suchtkrankenhilfe, als Hospizbegleiter, als Bewohnervertretung in einem Pflegeheim oder – wie Edith Hartmannsberger – in der Pflege von Familienangehörigen tätig. „Bei all den Krisen, die wir derzeit durchstehen müssen, stimmt mich positiv, dass wir als Gesellschaft stark sind. Das sind wir, weil wir in Bayern sehr viele Menschen haben, die auch in schwierigen Zeiten für andere da sind“, sagte Holetschek. Gerade in Zeiten der Verunsicherung brauche es Verlässlichkeit, Zuwendung und Vertrauen. „All das schenken die ausgezeichneten Personen.“

Günzacherin möchte krankem Ehemann ein Leben in Würde ermöglichen

In seiner Laudatio für Edith Hartmannsberger lobte Holetschek die ungeheure Leistung der Pflegenden. Hartmannsbergers Mann ist Tag und Nacht auf Unterstützung angewiesen. „Frau Hartmannsberger übernimmt alle anfallenden Aufgaben des täglichen Lebens und steht ihrem Ehemann stets fürsorglich zur Seite. Sie schenkt ihm Aufmerksamkeit, Geduld und Liebe“, sagte Holetschek.

Edith Hartmannsbergers größtes Anliegen ist, dass ihr Mann sein Leben so würdevoll weiterführen kann wie nur möglich. Dafür hat sie sich ein fundiertes Fachwissen im Bereich der Grundpflege, Wundversorgung und Medikamentenvergabe angeeignet. Zudem hat sie sich über die neurologischen Herausforderungen der Krankheit informiert. Die Freude ist riesig, dass sie dafür nun mit dem „Weißen Engel“ ausgezeichnet wird.

Zur Preisverleihung nach Memmingen konnte die Ostallgäuerin nicht kommen, da sie ihren Mann nicht alleine lassen wollte. Stellvertretend nahm Günzachs Bürgermeisterin Wilma Hofer die Auszeichnung entgegen.

