Sie soll für Weihnachtsstimmung sorgen: Jetzt steht die Krippe auf dem Marktoberdorfer Stadtplatz

Maria und Josef machen Rast in Marktoberdorf. Imposant sind die lebensgroßen Holzfiguren, die die große Weihnachtskrippe dort zieren. Wer ihnen ins Gewand half.

11.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Lebensgroß sind die beweglichen Holzfiguren von Maria und Josef, die die Weihnachtskrippe auf dem Marktoberdorfer Stadtplatz zieren, die heuer erstmals direkt vor der Frauenkapelle aufgestellt wurde. Monika Schubert und Lucia Golda von der Theaterschule Mobilé hatten alle Hände voll zu tun, um den beiden städtischen Krippenfiguren in ihr Gewand zu helfen und sie so anzuziehen, das es aller Witterung standhält – samt Wanderstock für den Heiligen Josef und warmhaltendem Fellchen für das Jesuskind in der Krippe.

Marktoberdorfer Theaterleute: "Maria und Josef sollten so aussehen, als ob sie von hier wären!"

Zweites Kriterium war dabei natürlich der alpenländische Kleidungsstil: „Maria und Josef sollten ja unbedingt so aussehen, als ob sie von hier wären“, betont Lucia Golda. Aber letztlich war das für die Theaterleute kein Problem: „Wir hatten das alles im Mobilé-Fundus“, sagt Golda. Besuchern der MobiléMalschule ist der Anblick der Krippenfiguren freilich schon länger vertraut: Sie harrten sitzend dort schon fertig angekleidet aus, bevor sie nun zum Einsatz kamen.

