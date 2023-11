Sie übernimmt die Leitung fürs Seniorenessen in Marktoberdorf

Gemeinsam schmeckt es besser: Das Haus der Begegnung in Marktoberdorf veranstaltet seit zehn Jahren das Seniorenessen. Die Organisation hat nun gewechselt.

Gemeinsam mit anderen zu essen, steigert die eigene Lebensqualität, denn gemeinsam schmeckt es einfach besser: Dies ist bei organisierten Seniorenessen wie dem vom Haus der Begegnung in Marktoberdorf des Öfteren zu hören. Zudem bietet das gemeinsame Essen Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen oder auch neue Freundschaften zu finden. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung und der Aufbau von sozialen Kontakten sind zwei Seiten einer Medaille. Zudem zeigt sich die kulturelle und religiöse Dimension gemeinsamen Essens bei der Mahlzeitengestaltung für familiäre Jahresfeste wie Geburtstage, Hochzeiten, beim Festmahl an Weihnachten, an Ostern oder beim Gebäck für regionale Traditionen wie zum Karneval.

So viele Senioren nehmen am Mittagstisch in Marktoberdorf teil

Diese vielseitige Bedeutung des gemeinsamen Essens - insbesondere wichtig für ältere Menschen - wird allgemein anerkannt. Deshalb gibt es in den Gemeinden, Dörfern und Städten inzwischen von verschiedenen Organisationen zahlreiche Angebote für Mittagstische für ältere Menschen. Die Organisatoren arbeiten dabei teilweise hauptamtlich, oft aber auch ehrenamtlich.

Vor rund zehn Jahren hat das Haus der Begegnung in Marktoberdorf ebenfalls einen Seniorenmittagstisch ins Leben gerufen. Er findet monatlich einmal statt, erzählt Beate Blaha, hauptamtliche Leiterin des Hauses. Die Anmeldungen werden vom hauptamtlichen Personal des Hauses entgegengenommen. Im Durchschnitt nehmen zwischen 50 und 60 Personen daran teil. Das Essen selbst wird von Ehrenamtlichen organisiert, die mit den Wirten verhandeln und auch als Ansprechpartner bei den Essen fungieren.

Auch in diesen Orten treffen sich die älteren Menschen zum Essen

Weil nicht alle örtlichen Wirte ein solch günstiges Essen anbieten können, wird inzwischen bis Bertoldshofen und Unterthingau ausgewichen. Dafür werden innerhalb der Teilnehmer Fahrgemeinschaften gebildet. In den Jahren haben sich unter diesen Senioren einzelne Freundschaften und Gruppen gebildet, die sich regelmäßig treffen und stets zusammensitzen.

Die letzten acht Jahre hat Ursula Tschauner diese monatlichen Essen ehrenamtlich organisiert. Ab dem neuen Jahr hat sie diese Tätigkeit an Regina Kaiser abgegeben. Zum Abschied organisierte sie ihr letztes Seniorenessen als Ausflugsfahrt in die nähere Umgebung. 48 Personen nahmen daran teil. Auch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Menschen waren mit dabei.

Beim Mittagessen im Gasthof Mohren in Urspring bedankten sich Regina Kaiser und Mariele Wonschik bei Ursula Tschauner im Namen aller Teilnehmer an den Seniorenessen mit einem Geschenkkörbchen und einem Reisegutschein für die jahrelange, gute und angenehme Organisation der Seniorenessen. Am Nachmittag wurde dann noch die Wieskirche besichtigt.

