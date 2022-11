Das hat das Spiel der Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf so spannend gemacht

Die Frauen der gewinnen nach nervenaufreibendem Kampf gegen starken Gegner mit 31:29. Sie müssen lange zittern. Warum Jasmin Rudat im Mittelpunkt steht.

22.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Freude ist riesengroß, als die Schlusssirene ertönt. „Großes Lob gebührt der Mannschaft. Sie hat nicht aufgegeben und das Tempo 60 Minuten lang hochgehalten“, sagt Trainer Mario Scheffler. Die Handballerinnen der SG Biessenhofen-Marktoberdorf haben nach nervenaufreibendem Kampf mit 31:29 das Spitzenspiel der Landesliga gegen den TSV Simbach gewonnen. Sie stehen nun auf Platz vier mit einem Spiel Rückstand.

Deshalb startet der Tag für die SG-Handballerinnen gut

Der Tag startet bereits mit einer guten Nachricht. Linda Zeiler erklärt sich bereit, soweit es die Schmerzen zulassen, mitzuspielen. Bereits beim Aufwärmen entwickelt sich eine außergewöhnliche Teamdynamik, welche die Grundlage zum Sieg liefert.

Der Stärken des Simbacher Teams ist sich die Mannschaft bewusst. Gerade die individuell einsetzbare, brandgefährliche Rückraumspielerin Sabrina Brand steht im Fokus der Abwehr.

Amelie Zeiler erzielt für die SG den ersten Treffer der Partie. Simbach zieht nach – Amelie Zeiler und Sarah Fischer antworten mit zwei Treffern. Die Heimmannschaft lässt nicht locker und schafft es immer wieder durch schön herausgespielte Chancen, den Ball im Tor unterzubringen. Auch das Zusammenspiel mit Kreisläuferin Elena Weber klappt ausgezeichnet. So gelingt es ihr immer wieder, über den Kreis einzunetzen. In der 23. Minute führt die SG mit vier Toren (14:10).

So verkraftet die SG die nächste Zeitstrafe

Zwei Minuten später wird sie zum zweiten Mal mit einer Zweiminutenstrafe dezimiert. Diese Überlegenheit nutzt Simbach und verkürzt auf 15:14. Sarah Fischer wirft das Tor zum 16:14 und fast im gleichen Moment muss eine Simbacherin für zwei Minuten das Parkett verlassen. Amelie Zeiler und Simbach treffen noch einmal vor der Halbzeitpausensirene (17:15).

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhält die SG erneut zwei kurz aufeinanderfolgende Strafen. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff schafft es Simbach, mit 20:19 in Führung zu gehen. Doch Elena Weber trifft zum Ausgleich (20:20) und Miriam Hable zur erneuten Führung (21:20). Im Anschluss gleicht Simbach wieder aus (21:21). Die SG dreht nun auf und legt durch Sarah Fischer, Lotta Stöckl, Elena Weber und Amelie Zeiler viermal in Folge zum 25:21 (42. Minute) vor.

Es kommt zum Bruch im Spiel der SG-Frauen

Doch dann der Bruch. Bei der SG läuft es im Angriff nicht mehr, eine Strafzeit kommt hinzu und hinten kassiert sie ein Tor nach dem anderen. Innerhalb von fünf Minuten liegt der TSV mit zwei Toren in Führung (27:25). Nun aber verwandelt Miriam Hable zwei Siebenmeter zum Ausgleich (27:27).

Die letzten zehn Spielminuten brechen an, die Ereignisse überschlagen sich. Amelie Zeiler trifft zum 28:27, Jasmin Rudat im Tor hält, Amelie Zeiler erhöht auf 29:27 (52.). Drei Minuten lang vereitelt Rudat danach jeden Torversuch, doch bei der SG sieht es nicht besser aus. Sie bringt keinen Ball im Tor unter. Also nimmt Trainer Scheffler eine Auszeit (56.). Dann ein Rückschlag: 30 Sekunden später gibt es erneut eine Zweiminutenstrafe gegen die SG. Zwei Ballverluste lassen die Simbacherinnen wieder hoffen. Doch Jasmin Rudat vereitelt jeden Torwurf. Das stärkt ihre Mannschaft in dieser immens wichtigen Phase. Simbach verkürzt dennoch auf 28:30 (58.).

Warum die Zuschauern zittern

Die Zuschauer zittern. Jeder weiß: Wenn es dumm läuft, kann das Spiel noch verloren gehen. Das Schiedsrichtergespann zeigt den SG-Frauen Zeitspiel an, Amelie Zeiler muss über den Block werfen. Tatsache: Sie trifft zum 31:28. Die Zuschauer springen auf und jubeln. Simbach trifft ein letztes Mal, doch der Sieg und die zwei Punkte gehören der SG. Die Erleichterung ist enorm.