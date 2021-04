Um die Kultur verdient gemacht: Sigi Huttner mit 90 Jahren gestorben

Als Fasnachter, Volksschauspieler und Regisseur beim Marktoberdorfer Kolpingtheater war Sigi Huttner bekannt. Kurz nach seinem 90. Geburtstag ist er gestorben.

27.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Über Jahrzehnte hat sich Sigi Huttner in vielen Bereichen um die Stadt verdient gemacht. Nur wenige Woche nach seinem 90. Geburtstag ist der Marktoberdorfer jetzt gestorben. Bekannt war er als Fasnachter und Volksschauspieler, als Regisseur beim Marktoberdorfer Kolpingtheater und als langjähriger engagierter freier Mitarbeiter der Allgäuer Zeitung.

Huttner mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet

Unter dem Kürzel „am“ hat Sigi Huttner, der früher in der Geschäftsführung der AOK tätig war, in all den Jahren für die Allgäuer Zeitung über seinen Heimatort geschrieben. Der Mundartkreis hat ihn mit dem Mundartpreis „Korbinian“ geehrt, die Stadt Marktoberdorf mit der Genovefa-Brenner-Medaille ausgezeichnet. Sie wird für besondere kulturelle Leistungen verliehen.

Lesen Sie auch: Oberbeurer Heimatdichterin Clara Rothärmel mit 101 Jahren gestorben