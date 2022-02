"Singen bringt Freude und Kraft": Ostallgäuerin veröffentlicht Volksliederbuch

Ellen Bernecker aus Lengenwang hat ein Volksliederbuch zusammengestellt. Das Werk erscheint im hauseigenen Verlag, der einen ungewöhnlichen Namen hat.

10.02.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Es gibt Lieder, die Ellen Bernecker besonders am Herzen liegen. „Der Mond ist aufgegangen“ und „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ sind zwei davon. Die Lieder begleiten sie seit ihrer Kindheit. „Heute singe ich sie selbst meinen Enkelkindern vor“, erzählt die Lengenwangerin. Es war also keine Frage, dass sie auch ihren Platz in dem Volksliederbuch finden, das Ellen Bernecker nun veröffentlicht hat. „207 schöne deutsche Volkslieder“ heißt das Werk, das Bernecker zusammengestellt hat. Veröffentlicht wurde das Buch im hauseigenen Verlag der Familie Bernecker: dem OM-Verlag.Dass der kleine Lengenwanger Ortsteil Albisried einen eigenen Verlag hat, ist zwar ungewöhnlich, aber nichts Neues. Bereits 2001 wurde er von Ellen Bernecker und ihrem Mann Gerhard gegründet. Ellen Bernecker wollte nämlich damals ihr erstes Buch veröffentlichen. „Doch in jedem anderen Verlag wäre es unverkäuflich gewesen“, sagt Gerhard Bernecker. Deshalb zögerten die beiden nicht lange und riefen den OM-Verlag ins Leben. Das OM-Zeichen steht dabei für eine Silbe aus der Sprache Sanskrit, die als heilig gilt. „Es ist wie das Amen“, sagt Ellen Bernecker.

Ellen Bernecker beschäftigt sich seit Langem mit dem Hinduismus

Die Lengenwangerin beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit der Sprache Sanskrit und dem Hinduismus. Drei Bücher hat Bernecker rund um das Thema bereits veröffentlicht. Ein Viertes ist gerade in Produktion. Musik spielt dabei eine entscheidende Rolle. „Die Musik an sich, insbesondere das eigene Singen, kann eine Verbindung zum eigenen höheren göttlichen Selbst schaffen“, schreibt Bernecker in ihrem Vorwort. „Singen bringt Freude und Kraft.“

Als Grundschullehrerin hat Bernecker stets viel mit ihren Schülerinnen und Schülern gesungen. „Wir haben im Deutschen wunderbare Lieder, die gefühlsmäßig berühren“, sagt Bernecker. Doch die Lengenwangerin stellte fest, dass heutzutage in der Schule nicht mehr so viel gesungen werde. „Und wenn mal gesungen wird, kennt man vielleicht noch die erste Strophe und muss dann schauen, wie es weitergeht.“

So entstand die Idee zum Buch

Ellen Bernecker fand dies sehr schade und legte daher für den privaten Gebrauch einen Ordner mit Liedern an. „Ich habe drei Söhne und acht Enkel. In einem Hefter habe ich Weihnachtslieder zusammengestellt“, erzählt Bernecker und zeigt einen dicken Ordner mit sauber einsortierten Blättern. Vor drei Jahren kam dann schließlich der Gedanke: „Ein Buch wäre vielleicht doch ganz schön.“

Bei Ellen Bernecker begann schließlich die Arbeit. Sie musste überlegen: Welche Lieder sollen in dem Buch vertreten sein? Wie sollen diese bebildert werden? Denn neben dem Musikalischen spielt für Bernecker auch das Künstlerische eine große Rolle. „Ich hab die Seiten schließlich am Computer alle selbst gebaut. Und das war eine Schieberei“, erzählt sie und lacht. Gerhard Bernecker kümmerte sich um die Korrespondenz und die Abdruckrechte. „Auf einige Lieder mussten wir leider verzichten, weil es sonst zu teuer geworden wäre“, erzählt er.

Von Wilhelm Müller bis zum Sandmann

Lesen Sie auch

Graz Schriftsteller Gerhard Roth ist tot

Herausgekommen ist schließlich das 230 Seiten dicke Buch. Gegliedert sind die Lieder nach den Jahreszeiten. Zu jedem Lied gibt es Texte und Noten. „Die meisten Gitarrengriffe wurden so gewählt, dass sie Kinder und Erwachsene ansprechen.“ Reine Kinderlieder sind bereits im Inhaltsverzeichnis blau gekennzeichnet. Darunter befinden sich Klassiker wie „Fuchs, du hast die Ganz gestohlen“ und „Der Sandmann ist da“. Aber auch Erwachsene werden in dem Buch fündig. So ist beispielsweise das Lied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ in dem Band vertreten. Der Text zu dem Lied stammt übrigens aus der Feder des deutschen Dichters Wilhelm Müller (1794 bis 1827). Er veröffentlichte 1821 das Gedicht „Wanderschaft“ in der Sammlung „Die schöne Müllerin“. Das Gedicht wurde schließlich von dem Komponisten Franz Schubert vertont. Schubert komponierte auch ein Jahr vor seinem Tod „Winterreise. Ein Cyclus von Liedern von Wilhelm Müller“ – der Liederzyklus gehört neben „Der schönen Müllerin“ zu den bedeutendsten des 19. Jahrhunderts.

95 Prozent der Lieder, die es in das Buch geschafft haben, kannte Bernecker selbst zuvor. Nur einige wenige waren ihr noch nicht vertraut. Und was ist es für ein Gefühl, das fertige Buch in den Händen zu halten? „Es ist schön. Aber ich finde immer wieder Kleinigkeiten, die ich mir dann gleich notiere“, sagt Bernecker und lacht. Die Rückmeldungen zu ihrer neuen Veröffentlichung waren aber durchweg positiv. „Meine Nachbarin hat gleich alle Enkel beschenkt“, erzählt Bernecker. Eine andere Bekannte würde jeden Tag einige Lieder aus der Sammlung singen. Und auch im Hause Bernecker kommt das Buch bei acht Enkelkindern fleißig zum Einsatz, erzählt das Ehepaar.

Das Buch ist beim OM-Verlag unter der Nummer 08364/986898, per E-Mail unter om-verlag@gmx.de oder im Internet erhältlich unter www.om-verlag.de