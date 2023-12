Krankenkassen verzeichnen besorgniserregende Entwicklung bei der Krebsvorsorge

Voruntersuchungen sind gerade bei Krebserkrankungen sehr wichtig. Doch die Krankenkassen beobachten einen beunruhigenden Trend.

06.12.2023 | Stand: 11:11 Uhr

Im Kampf gegen Krebserkrankungen sind Vorsorgeuntersuchungen ein wesentlicher Faktor. Gerade deshalb hoffen die Krankenkassen auf eine hohe Nachfrage. Die Entwicklung geht aber in eine andere Richtung. Auch in Kaufbeuren und im Ostallgäu haben 2022 im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 weniger AOK-Versicherte die Krebsvorsorge in Anspruch genommen, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK. Dieser Trend ist bei allen Krebserkrankungen zu beobachten, sagt Bernd Ruppert, Direktor der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu.

Rückgang bei den Vorsorgeuntersuchungen für Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs

Laut einer Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK trifft dies auf vier Vorsorgeuntersuchungen zu: In der Region gingen weniger AOK-Versicherte zur Vorsorge von Hautkrebs (minus 2,82 Prozent gegenüber 2019 in Kaufbeuren; minus 1,13 Prozent im Ostallgäu) und Gebärmutterhalskrebs (minus 1,67 Prozent in Kaufbeuren; minus 0,23 Prozent im Ostallgäu). Einen Rückgang gab es auch bei der Brustkrebs-Vorsorge (Mammografie: minus 4,78 Prozent in Kaufbeuren und 1,8 Prozent im Ostallgäu) und der Prostata (minus 1,85 Prozent in Kaufbeuren; minus 0.63 im Ostallgäu).

Zum Vergleich: Bayernweit gab es 2022 einen Rückgang der Vorsorgezahlen bei Hautkrebs (minus 9,6 Prozent gegenüber 2019), Gebärmutterhalskrebs (minus 7,3 Prozent) und den Vorsorgeuntersuchungen der Brust (Mammografie: minus 7,3 Prozent) und der Prostata (minus 2,2 Prozent).

Damit ist die Krebsvorsorge in Kaufbeuren und im Ostallgäu 2022 in etwa so stark zurückgegangen wie im Vorjahr.

