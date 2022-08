Skeptisch bleiben und im Zweifelsfall einfach auflegen: Tipps gegen Trickbetrüger im Ostallgäu

Günter Drewke, Seniorenberater der Polizei, warnt bei einem Seniorentreffen im Ostallgäu vor Enkeltrickbetrügern. Tipps gegen die verschiedenen Betrugsmaschen.

Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Polizisten – kein Tag vergeht, ohne dass Medien nicht über dreiste Betrügereien berichten, die Seniorinnen und Senioren oft um ihr gesamtes Erspartes bringen.

Günter Drewke, Seniorenberater des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, spricht bei einem Seniorentreffen im Ostallgäu über dieses Thema, das alt aber leider noch immer aktuell sei.

Deshalb sind besonders alte Menschen Opfer der Betrüger

Warum sind gerade ältere Menschen die perfekten Opfer von Betrügern? Die kognitiven Einschränkungen nehmen zu, betont Drewke, Vertrauen und Respekt vor staatlichen Institutionen seien immer noch stark vorhanden. Dazu komme die große Hilfsbereitschaft, ein „hörbares“ Alter und das zu erwartende, meist angesparte Vermögen, das die Verbrecher anlockt.

Besonders der sogenannte Enkeltrick ist die Nummer Eins auf der Hitliste der Gauner, warnte Drewke. Ein vermeintlicher Enkel in größter Not werde da den Senioren am Telefon vorgespielt. Der Täter baue Druck auf, Oma oder Opa werden emotional erpresst, es folgen viele Anrufe hintereinander. Die Opfer werden mürbe gemacht und es kommt schließlich zu Überweisungen oder Übergabe des geforderten Geldbetrages an „Boten“.

Ebenfalls eine beliebte Strategie der Betrüger: der falsche Polizist

Eine bekannte Masche der Gauner seien auch falsche Polizeibeamte. Variante 1: Ein angeblicher bevorstehender Einbruch wird durch einen Anruf, meist aus einem Callcenter, vorgetäuscht. Wieder werde Druck mit mehreren aufeinanderfolgenden Anrufen aufgebaut. Erfundene Festnahmen werden bekanntgegeben, der Angerufene stünde ebenfalls auf einer Einbrecherliste und müsse seine Wertsachen dem gleich eintreffenden Polizeikollegen aushändigen. Besonders gefährlich: Auf dem Telefondisplay des Angerufenen erscheint die 110 mit Vorwahl, was die Senioren in Sicherheit wiegen soll. Variante 2: Mitarbeiter der Hausbank des potenziellen Opfers seien in Gaunereien verwickelt. Damit werden die Opfer genötigt, ihr gesamtes Vermögen vom Konto abzuheben, dem „Abholer“ auszuhändigen und absolute Verschwiegenheit gegenüber den Angehörigen zu versprechen.

"Bei omiösen Anrufen bitte immer auflegen und die Polizei verständigen"

Ebenso bekannt seien falsche Gewinnversprechen. Ein Betrüger gibt vor, man habe hohe Geld- und Sachgewinne zu erwarten. Bevor der Geldsegen aber überwiesen wird, solle man vorab eine entsprechende, meist sehr hohe Gebühr, überweisen. Diese Masche wird mittlerweile seit 2017 mit rückläufigen Zahlen nicht mehr häufig angewandt. Drewke rät zu allen Fällen dringend, stets skeptisch zu bleiben. „Bei ominösen Anrufen bitte immer auflegen und sofort die Polizei verständigen.“ Der Seniorenberater erklärt: Die Polizei ruft niemals unter „110“ an und fragt nach Wertsachen. Am Telefon solle man nie Informationen über sich oder Angehörige geben und sich nicht unter Druck setzen lassen. Im Zweifelsfall immer bei Vertrauenspersonen nachfragen und Fremden niemals Geld und Schmuck übergeben.

