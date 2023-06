Skiclub Marktoberdorf bekommt mehr Mitglieder: Darum lief es so gut

Die Zahl der Mitglieder im Skiclub Marktoberdorf steigt auf über 1400. Etliche halten ihm seit Jahrzehnten die Treue. Das wurde sonst noch berichtet.

06.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Jahresrückblick und Vorstandswahlen waren die Schwerpunkte der Mitgliederversammlung des Skiclubs Marktoberdorf. Dabei stellten sich alle Vorstandsmitglieder zur Wahl und wurden von der Mitgliederversammlung in ihren Ämtern für weitere drei Jahre bestätigt. Vorsitzender Christian Januschowsky gab einen kurzen Rückblick auf den Winter, in dem wieder Wintersport in normalem Ausmaß betrieben worden sei. Der Verein sei gut durch die Pandemie gekommen und habe seine Mitgliederzahl auf über 1400 gesteigert.

Der Skiclub Marktoberdorf hatte eine erfolgreiche Wintersaison

Die Sportwarte nordisch und alpin, Martin Zeitler und Christian Sebesy, berichteten von einer erfolgreichen Wintersaison der einzelnen Renngruppen. Trotz des schneearmen und wechselhaften Winters hätten die aktiven Sportler an zahlreichen Rennen teilgenommen. Bei den nordischen Skiwettkämpfern habe vor allem Moritz Wiese hervorragende überregionale Ergebnisse erzielt. Martin Zeitler bedankte sich in seinem Bericht beim Team der Loipenspurer für ihren Einsatz bei der Pflege der drei Rundloipen am Rambogen.

Die aktive und große alpine Renngruppe hat in diesem Winter den ASV-Ziener-Cup, die offizielle Rennserie für die Vereine der Region Nord im Allgäuer Skiverband, gewonnen. Sebesy und sein sportlicher Leiter Fabian Zwick berichteten, dass die Grundlage durch Konditionseinheiten und Gletschertrainings im Herbst und wöchentliche Trainingsgemeinschaften mit dem Skiclub Pfronten und dem Skiclub Wertach im Winter gelegt würden.

68 Termine habe die alpine Renngemeinschaft des Skiclubs im Winter 2022/23 bewältigt. Ein Highlight sei die alpine Stadtmeisterschaft mit über 100 Startern gewesen, die im Rahmen des 100-jährigen Vereinsgeburtstags des Skiclubs Marktoberdorf zusammen mit den Nachbarvereinen aus Marktoberdorf ausgetragen worden sei.

Auch die Jugendförderung hat gut funktioniert

Carl Singer berichtete als Leiter des Lehrwesens von einer sehr guten Teilnahme an den Bambini- und Kinder-Skikursen, die von geschulten Übungsleitern, die aus der alpinen Renngruppe hervorgehen, durchgeführt worden seien. Zum Abschluss der Skikurse habe das traditionelle Zwergerlrennen stattgefunden.

Jugendleiterin Melli Meirose informierte über zahlreiche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche auf der vereinseigenen Skihütte am Auerberg. Hansjörg Kögel gab einen Rückblick auf das Tourenprogramm mit Rad- und Wandertouren und Skifahrten. Hüttenwart Eugen Kögel berichtete über die Veranstaltungen auf der Skihütte am Auerberg.

Der stellvertretende Vorsitzende Markus Knestel ehrte langjährige Mitglieder. Christian Januschowsky wies auf die anstehenden Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Skiclubs Marktoberdorf hin.