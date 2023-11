So feiert der Skiclub Marktoberdorf sein 100-jähriges Bestehen

In diesem Jahr besteht der Skiclub Marktoberdorf seit einem Jahrhundert. Das wird mit einer Gala im Modeon Ende November groß gefeiert.

07.11.2023 | Stand: 12:18 Uhr

Mit großen Schritten, in diesem Fall besser Schwüngen, geht es dem Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Skiclubs Marktoberdorf entgegen. Am Samstag, 25. November, wird im Modeon gefeiert. „Seit einem Jahrhundert verbindet uns die Leidenschaft zum Skisport und die Freude an gemeinsame Erlebnisse“, schreibt Vorsitzender Christian Januschowski in der Einladung. Bei der Gala soll deshalb „auf viele unvergessliche Momente“ zurückgeblickt werden.

Skiclub Marktoberdorf will viele Erinnerungen auffrischen

Dazu hat sich das Organisationsteam einiges ausgedacht. Allein die Dekoration erinnert passend zum Fest an 100 Jahre Skifahren in Marktoberdorf. Auch das Programm ist darauf abgestimmt und mit etlichen Einlagen gespickt, die viele Erinnerungen an die vergangenen Jahrzehnte wachwerden lassen. Dazwischen sind Geburtstagsglückwünsche und Ehrungen vorgesehen. Den musikalischen Teil übernimmt die Band „Buron“, die nach dem offiziellen Teil zum Tanz bittet. Einlass zum Festabend ist um 19 Uhr, der Festakt selbst beginnt um 20 Uhr.

Wer zum Festakt eingeladen ist

Eingeladen sind die Mitglieder ebenso wie Ehemalige, Freunde, Förderer und alle, die sich mit dem Skiclub verbunden fühlen. Eine Anmeldung unter info@sc-mod.de empfiehlt sich.

