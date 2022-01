Skilift in Bernbeuren ermöglich Winterspaß für Groß und Klein

Der Skilift in Bernbeuren hat wieder geöffnet. Der Andrang ist groß. Auch in Ronsberg soll der Liftbetrieb starten.

13.01.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Einen Skilift vor der Haustür? In Bernbeuren ist das möglich. Der Skiclub betreibt am Auerberg einen Skilift – zur großen Freude der vielen kleinen und großen Wintersportler. Wie eine bunte Karawane zieht der Lift die Kinder hinauf. Und mit viel Gaudi geht es dann auch wieder die Piste hinunter. Der Andrang an diesem Nachmittag ist groß. Dank der guten Schneeverhältnisse ist der Winterspaß vorprogrammiert. Die Skifahrer und Skifahrerinnen sausen den Auerberg hinunter. Und die ganz Mutigen springen wie die Profis sogar über eine kleine Schanze.

Öffnungszeiten des Skilifts am Auerberg

Der Lift hat jeweils von Montag bis Donnerstag ab 14 Uhr, am Freitag ab 13.30 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Ende ist jeweils um 17 Uhr. Auch der Skilift in Ronsberg nimmt am Samstag, 15. Januar, seinen Betrieb auf.