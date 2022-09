Am Dienstagabend hat ein unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus der Umkleidekabine in der Mehrzweckhalle Marktoberdorf entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

07.09.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein bisher nicht bekannter Täter hat am Mittwochabend in dem kurzen Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr ein Smartphone aus der Marktoberdorfer Mehrzweckhalle, Heinrich-Edel-Straße 11, gestohlen. (Lesen Sie dazu auch: Einbruch in Marktoberdorfer Wohnung: Die Ermittlungen dauern an

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei Marktoberdorf

Die Polizei Marktoberdorf bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden.

