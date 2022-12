So begeistern Schülerinnen und Schüler beim Weihnachtskonzert in Obergünzburg

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Obergünzburg haben ihr Plubikum beim Weihnachtskonzert verzaubert. So lief der Abend ab.

24.12.2022 | Stand: 15:30 Uhr

In der weihnachtlich geschmückten Aula gestalteten die Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Grund- und Mittelschule Obergünzburg gleich zwei Weihnachtsaufführungen an einem Abend. Mit dem mitreißenden, volkstümlichen Ohrwurm „Jimba papaluschka“ eröffnete der Chor aus über 240 Kindern aller zweiten, dritten und vierten Klassen unter der Leitung von Stefanie Havelka das Konzert.

Mehrere Klassen der Grund- und Mittelschule sorgen in Obergünzburg für weihnachtliche Stimmung

Von zart gespielten Orff-Instrumenten begleitet, trugen alle zweiten Klassen das tschechische Weihnachtslied „Fröhlich ist die Weihnachtszeit“ vor. Stimmungsvoll präsentierte das Klavierensemble unter Felizitas Wirkner die Stücke „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „Oh du fröhliche“. Langsam bauten danach die Schüler der vierten Klassen auf den Orff-Instrumenten und Flöten einen festlichen Klangteppich auf, auf dem der große Chor den Kanon „Zeit für Ruhe, Zeit für Stille“ schweben lassen konnte.

Die dritten Klassen sorgten mit dem schwungvoll und sicher vorgetragen Weihnachtswelthit „Feliz Navidad“ für gute Laune auf der Bühne und bei den Konzertbesuchern. Zwischen den Musikstücken trugen eindrucksvoll und mit viel Liebe zum Detail die Mädchen und Buben der Klassen 3a, 3c, 4b und 7b stimmungsvolle Weihnachtstexte vor.

Nach dem irischen Stück der Lehrercombo mit Joanna Storz an der Gitarre und Sebastian Bauschmid am Waldhorn heizten die Sänger der Schulband, einstudiert von Felizitas Wirkner, mit „All I want for Christmas“ den Zuhörern ein. Danach sangen mit Begeisterung alle vierten Klassen „We wish you a Merry Christmas“ und unterstützten sicher ihren Gesang mit Bodypercussion.

Ein Blumestrauß, eine Menge Applaus und eine beträchtliche Spendensumme

Die Moderatoren Noah Hiltensberger und Sabrina Utz führten charmant und humorvoll durchs Programm und bedankten sich am Ende des Konzertabends noch mit einem Blumenstrauß bei Stefanie Havelka für die Gesamtorganisation. Entlassen wurden die Zuhörer mit den Stücken „Leise rieselt der Schnee“ und „Happy X Mas“, vorgetragen von allen Mitwirkenden, wobei im Publikum die ein oder andere Träne der Rührung beobachtet wurde.

Die Freude, Begeisterung und Konzentration aller Mitwirkenden waren bei beiden Aufführungen zu spüren und wurden mit reichlich Applaus belohnt. Die gesammelten Spenden in Höhe von 600 Euro werden zu gleichen Teilen zur Unterstützung der Tafel in Marktoberdorf, der Hilfsorganisation Humedica und für die Anschaffung neuer Instrumente an der Schule verwendet.

Lesen Sie auch: Wie eine neue Denkstätte in Obergünzburg die Jugend mahnt