So begingen Marktoberdorfer vor vielen Jahren die Adventszeit

Die Spöttl-Krippe kann jetzt wieder in Aktion erlebt werden. Welche Bräuchefrüher während der Adventszeit in Marktoberdorf und Umgebung begangen wurden.

01.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Endlich kann die Spöttl-Krippe im Stadtmuseum wieder in Aktion erlebt werden. Gehört diese doch in Marktoberdorf untrennbar zur Weihnachtszeit. Beim ersten musikalisch-adventlichen Heimatabend ist sie nun nach zwei Jahren Zwangspause festlich wieder eröffnet worden – in Betrieb gegangen sozusagen.

Josephine Berger, Stadtarchivarin und Museumsleiterin, erzählte von inzwischen in Vergessenheit geratenen Ritualen und Bräuchen während der Advents- und Weihnachtszeit – allgemein und aus Marktoberdorf und Umgebung im Besonderen. Sie erzählte davon, wie das Anzünden von Kerzen auf dem Adventskranz einst entstanden ist und wie den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu jener Zeit ohne Adventskalender verkürzt wurde.

Knöpflestage im Allgäu: Kinder ärmerer Familien ziehen von Haus zu Haus

Berger erinnerte dabei auch an das in den meisten Regionen nicht mehr praktizierte Anklopfen während der sogenannten Knöpflestage oder Klöpflesnächte: Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts zogen die Kinder ärmerer Leute an den drei Donnerstagen vor Weihnachten morgens vor Tagesanbruch von Haus zu Haus, klopften an die Fenster und sangen Bettelsprüchlein. Dafür erhielten sie Äpfel, Birnen, Brot, Butter und andere Naturalien.

Im Laufe der Zeit mischte sich dieser Brauch mit anderen Bräuchen zu Jahreswende. Etwa dem Umherziehen und Aufsagen von Glück- und Segenswünschen. So ist beim Marktoberdorfer Landrichter und Heimatforscher Ludwig Wilhelm Fischer nachzulesen, dass bis 1860 auch in Marktoberdorf und Umgebung noch die Kinder an den drei Donnerstagen vor Weihnachten bis 12 Uhr mittags an die Fenster klopften und Segensverschen aufsagten. Wobei die Sprüchlein von Ort zu Ort variierten, wie Berger an Beispielen aufzeigte. Dafür bekamen die Kinder kleine Gaben.

Weiter erzählte sie von den verschiedenen Bräuchen zum Nikolaustag und wie bei ihr zu Hause dieser Tag begangen wurde. Und auch die Zuhörer erzählten von Erlebnissen mit dem „Klosa“. Dazu gab es Glühwein und Punsch. Mitglieder des Heimatvereins hatten nach einem Rezept aus einem alten, handgeschriebenen Oberdorfer Kochbuch Plätzchen gebacken, die ebenfalls trotz ihrer Einfachheit mit Genuss verspeist wurden.

Marktoberdorfer lassen Tradition des "Frauentragens" aufleben

Berger wusste auch, dass 1987 Rosmarie und Hans Zacherl mit Pfarrer Alwin Holdenrieder in Marktoberdorf den alten Brauch des „Frauentragens“ in der Weihnachtszeit wieder aufleben ließen. Dabei wandert eine Madonnenfigur ohne Kind von Haus zu Haus. Auch über den Ursprung des Weihnachtsbaums berichtete sie viel Interessantes. Nach altem Brauch lobten die Besucher dann das von Hannelore Leonhart, Zweite Vorsitzende des Heimatvereins, liebevoll traditionell mit Äpfeln und Strohsternen geschmückte Tannenbäumchen.

Danach erläuterte Berger noch ausführlich das Entstehen der Spöttl-Krippe, deren Figuren Herbert Leonhart dazu zum Laufen brachte. Gemeinsam mit Gustav Kleinemeyer betreut und wartet er die Technik der Krippe.

Für den musikalischen Rahmen sorgte das Thalhofener Holzbläsertrio um Peter Müller. Seine schönen Weisen machten den Abend zu einer wirklich runden Sache.

