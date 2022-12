So entsteht eine Brücke zwischen Marktoberdorf und Sizilien

Eine Delegation aus Forza d’Agrò besucht Marktoberdorf. Die Gemeinde aus Sizilien hat sich für eine Städtepartnerschaft ausgesprochen. Das erste Projekt steht..

01.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das Wetter hätte wirklich besser sein dürfen, als die Gruppe am Mittwochnachmittag von der Skihütte am Auerberg aus einen Blick in die verschneiten Berge werfen wollte. Das tat der guten Stimmung zwischen den Besuchern aus Forza d’Agrò auf Sizilien und ihren Gastgebern aus Marktoberdorf keinen Abbruch. Die Beziehungen sind inzwischen so weit gediehen, dass beide Kommunen eine Städtepartnerschaft eingehen wollen. Dies wurde beim Empfang der 35-köpfigen Delegation im Rathaussaal allseits bekräftigt.

Was Marktoberdorf und Farza d'Agrò verbindet

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell freute sich, eine solch große Besuchergruppe aus Forza d’Agrò zu begrüßen. Und dies schon kurz nachdem eine Gruppe aus Marktoberdorf die sizilianische Gastfreundschaft genießen durfte. Hell hob neben den vielen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gemeinden vor allem die gemeinsame Geschichte heraus. So kam – nachdem Deutschland und Italien 1955 ein Anwerbeabkommen vereinbart hatten – in den 60er und 70er Jahren fast die Hälfte der damaligen Bevölkerung aus Forza d’Agrò nach Marktoberdorf und Kaufbeuren und fand bei Firmen wie Rösle, Fendt, Momm, Hübner oder Walter Arbeit.

Viele blieben zehn Jahre und länger. Die meisten gingen wieder in ihre Heimat zurück, mitsamt den Kindern, die in Marktoberdorf geboren wurden. Rund 60 sind es. Andere blieben, gründeten eine Familie, leben hier in der dritten oder gar vierten Generation. Die starke Verbindung zwischen Marktoberdorf und Forza durch Verwandtschaft und freundschaftliche Beziehungen riss nie ab. Die Initiative zu einer Städtepartnerschaft kam aus Forza, erzählte Hell. Es sei nun der richtige Zeitpunkt dafür. Noch gebe es die Generation der ehemaligen Gastarbeiter und vor allem ein engagiertes Team in Marktoberdorf und auf Sizilien.

Partnerschaft ist Thema in der nächsten Stadtratssitzung

Der Bürgermeister ging kurz auf die Begegnungen zwischen den beiden Kommunen seit 2016 ein, als drei Stadträte mit Zweitem Bürgermeister Wolfgang Hannig und einer Delegation aus Marktoberdorf bei einer internationalen Tagung in Forza waren.

In der Weihnachtssitzung des Stadtrats am 12. Dezember werde er um den Beschluss bitten, eine Partnerschaft mit Forza voranzutreiben, gab Hell bekannt. Bürgermeister Bruno Miliado bedankte sich für die Gastfreundschaft. Seine Gemeinde Forza habe bereits diese Partnerschaft beschlossen. Er selbst habe eine besondere Beziehung zu Marktoberdorf: Seine Ehefrau Maria Theresia Carullo wurde hier geboren. Die Partnerschaft lasse sich unter anderem durch Schüleraustausch, Berufspraktikum sowie gesellschaftlichen und kulturellen Austausch mit Leben füllen. Das erste gemeinsame Projekt ist der Stand der Forzesen auf dem Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt.

