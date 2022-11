So fordert der Schachklub Marktoberdorf den Großmeister heraus

Zum 75-jährigen Bestehen des Schachklubs Marktoberdorf ist Sebastian Sieprecht zu Gast. Manches Duell endet auch für den erfahrenen Spieler überraschend.

75 Jahre gibt es in Marktoberdorf einen Schachklub, der es als Randsportart geschafft hat, immer wieder auf sich aufmerksam zu machen. Die Brettspieler aus der Kreisstadt stellten innerhalb weniger Wochen ein Tagesprogramm für ihr Jubiläumsfest beim Voglerwirt in Leuterschach auf die Beine, nachdem sehr schnell klar war, mit Sebastian Siebrecht einen namhaften Großmeister einladen zu können.

Mit dem Rückblick auf die siebeneinhalb Jahrzehnte gaben die Vorsitzenden Johann Fischer und Martin Ruprecht einen Abriss über die Geschehnisse der Vergangenheit. Grundpfeiler seien die gut funktionierende Organisationsarbeit und vor allen Dingen die seit über 50 Jahren gut strukturierte Jugendarbeit: Über Werner Gottstein, und Willi Hörmann bis hin zu den jetzt aktiven Nachwuchsförderern Florian Nusser, Moritz Jankowski und Hans Brugger.

Deshalb gilt Siebrecht als größter Großmeister der Welt

Im Anschluss zog der mit gut zwei Metern Körperlänge größte Großmeister der Welt, Sebastian Siebrecht, die Jüngsten in seinen Bann. Doch auch die Eltern, die ihren Nachwuchs zwar unterstützen, aber fachlich nur selten zur Seite stehen können, lauschten dem deutschen Ausnahmespieler aus Essen, der unter dem Motto „Faszination Schach“ zeigte, wie sich kindliche Gedanken fördern lassen. Geradeaus, schräg, vor und zurück, manchmal mehrere Felder hintereinander oder nur ganz kurz, besonders aber der Springer mit seinem eigenwilligen Rösselsprung wurden im Schnelldurchlauf verständlich allen Zuhörenden einprägsame nahe oder noch näher gebracht.

Dann konnte es auch für die vielen vom Schachspiel „besessenen“ Erwachsenen, die teilweise aus dem ganzen Allgäu angereist waren, beim Simultanschach endlich losgehen. Der internationale Titelträger war ganz schön gefordert, auf 25 Brettern gleichzeitig nach nur kurzem Nachdenken immer den besten Zug zu finden – und das drei Stunden lang. Oft war der Großmeister seinen Allgäuer Gegenübern einen Zug voraus. Erwartungsgemäß gingen die Spiele des Nachwuchses als erstes zu Ende, während das Marktoberdorfer Seniorenschach erfreulicherweise bis ins Endspiel standhielt.

Der Großmeister gerät beim Schachklub in die Enge

Moritz Osterrieder aus Obergünzburg vereinfachte so lange die Stellung, bis ein Remis auf dem Brett stand. Auch der Kampf der stärksten Bidinger Schachspielerin, Gudrun Hodek, endete ohne einen Gewinner. Siege gab es für vier Spieler aus der ersten Mannschaft. Roland Wagner ließ den großmeisterlichen Angriff ins Leere laufen, ehe er selbst zum Gegenschlag ausholte. „Am Anfang hat er mich ganz schön unter Druck gesetzt“, sagte der Nesselwanger, der seit rund 40 Jahren Mitglied im Verein ist. „Doch dann erspähte ich ein Loch in seiner Stellung, das ich glücklicherweise ausnutzen konnte“. Dr. Patrick Stiller ließ sich trotz der Übertragung seiner Partie auf eine Leinwand nicht aus der Ruhe bringen. „Das Opfer in der Eröffnung, um meinen Königsflügel zu schwächen, sah zwar gefährlich aus, aber ich hatte genügend Reserven“, meinte der Kardiologe erleichtert und widerlegte letztlich das zu offensive Spiel von Siebrecht. Martin Ruprecht zauberte in geschlossener Stellung einen nicht erwarteten Zug aufs Brett, „aber es war außerordentlich schwierig, seine Verteidigungslinien zu durchbrechen. Am Ende war es nur ein Bauer, der das Spiel entschied.“

Bei Heiko Pensold standen beide Könige im Freien. „Solche Positionen gefallen mir, wenn alles ganz offen ist und ich angreifen kann. Aber als letzter verbleibender Spieler musste ich aufpassen, um nicht selbst in eine Falle zu laufen – denn er konnte sich voll auf mich konzentrieren.“ Doch der Einheimische war zuerst am Zug und drängte die großmeisterliche Majestät mit seinem Übergewicht an Figurengewalt ins Verderben.

Viele Erinnerungen an früher leben bei der Jubiläumsfeier wieder auf

Mit „Schlag den Großmeister“ bewies der deutsche Schachbotschafter eindrucksvoll, dass er auf Augenhöhe – also im Duell Mann gegen Mann – eine Klasse für sich und ihm ohne Handicap nicht beizukommen ist. Mehrere Kostproben beim Blitzschach bewiesen dies eindrucksvoll.

Neben den schachlichen Aktivitäten stand das Zwischenmenschliche im Mittelpunkt. Viele der nicht mehr aktiven Schachspieler nutzten die Gelegenheit, um untereinander alte Zeiten aufleben zu lassen. Einer, der dabei sicher viel zu erzählen gehabt hätte, wäre Willi Hörmann, der heuer verstorbene Ehrenpräsident, gewesen. Doch auch unter der jetzigen Führung werden seine Ideen und die seiner noch lebenden Vorsitzendenkollegen Max Brugger, Gerolf Gampe und Friedrich Pfanzelt in Marktoberdorf weitergetragen.

Wer sich auch von der „Faszination Schach“ anstecken lassen möchte, ist jeden Freitagabend im Haus der Arbeiterwohlfahrt (Salzstraße 10) willkommen: ab 18 Uhr der Nachwuchs und ab 20 Uhr die Erwachsenen. Informationen beim Vorsitzenden Johann Fischer, Telefon 08342 2641.

