So geht das Hallenbad Marktoberdorf mit den hohen Energiekosten um

Hohe Energiekosten machen dem Hallenbad Marktoberdorf zu schaffen. Wirkt sich das auf die Wassertemperatur aus? Betriebsleiter Gary Kögel informiert.

29.04.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Verbraucher müssen momentan für Strom, Gas und Öl tief in die Tasche greifen. Die hohen Energiekosten beschäftigen auch die Stadt Marktoberdorf - insbesondere im Hinblick auf ihr Hallenbad. Bereits vor Corona war das Anton-Schmid-Hallen- und Freibad ein Minusgeschäft – das durch die Pandemie nochmals verschärft wurde. Jetzt, wo Schwimmbadbesuche wieder möglich sind, schlagen die Energiekosten teuer zu Buche. „Tatsache ist: Es kommen hohe Energiepreissteigerungen auf uns zu“, sagt Hannah Fischer von der Stadt Marktoberdorf. Die Stadt strebt deshalb, wie in all ihren Einrichtungen, einen möglichst geringen Energieverbrauch an. Dafür aber die Wassertemperatur zu senken, kommt für sie nicht in Frage.

