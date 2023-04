So hat der offene Treff der Familienstützpunkte im Ostallgäu ukrainischen Flüchtlingen geholfen

Fast ein Jahr lang bot der offene Treff in Marktoberdorf und Obergünzburg ukrainischen Familien einen Ort der Begegnung. Die Beteiligten ziehen Bilanz.

04.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Als im Februar 2022 in der Ukraine Krieg ausbrach, gingen die Bilder um die Welt: Menschen, die mit dem Nötigsten bepackt ihr Zuhause verlassen mussten und in die Fremde flohen. Auch ins Ostallgäu kamen bis Ende März 2022 etwa 1200 Flüchtlinge. Bereits im Mai fand die ersten Treffen der Familienstützpunkte Marktoberdorf und Obergünzburg statt: Ukrainische Geflüchtete kamen einmal die Woche bis Ende März 2023 im Haus der Begegnung in Marktoberdorf sowie in der Gutbrodstraße in Obergünzburg zusammen. Durchschnittlich trafen sich zehn bis 20 Erwachsene und Kinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.