So helfen Marktoberdorfer Kindern in Rumänien

Die Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf unterstützt das Projekt „Mit Bildung gegen Kinderarmut“. Ministranten haben jetzt vor Ort in Rumänien angepackt.

09.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf (PG) hat in diesem Jahr ihre Fastenaktion für das Projekt „Mit Bildung gegen Kinderarmut - BuKi e.V.“ gefördert. Bereits vor zwei Jahren hat die Pfarreiengemeinschaft dieses Projekt unterstützt, das Kindern und Jugendlichen in Rumänien hilft. Die Kolpingsfamilie Rieder und der Frauenbund Marktoberdorf haben dafür eine Schaukel und einen Sandkasten finanziert, die daraufhin von den Werkschülern der Mittelschule in Marktoberdorf gefertigt wurden. Leider war eine Fahrt pandemiebedingt damals nicht möglich.

Im zweiten Anlauf von Marktoberdorf nach Rumänien

In der zweiten Pfingstferienwoche machten sich Marktoberdorfer Ministranten und Jugendliche nun auf den Weg nach Cidreag im Nordwesten Rumäniens und haben das Sozialprojekt von Heidi Haller und Stefan Zell unterstützt. Der Aufbau der Schaukel und eines Trampolins wurde in Angriff genommen. Außerdem halfen sie beim Umbau eines Toilettenhäuschens, beim Kiesen der Einfahrt und beim Verputzen eines Häuschens.

Ministranten helfen Kindern und Jugendlichen

Das war wirklich „sok sok munka“ (viel Arbeit) und die Jugendlichen haben Einblicke in die wertvolle Arbeit bekommen. Das Wichtige an der Arbeit in Cidreag ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Mit viel Herz werden die Kinder täglich in ihren Familien aufgesucht und für den Kindergarten oder Schule abgeholt. Die Romafamilien leben hier unter wirklich schwierigen Lebensbedingungen und bedürfen weiter einer großherzigen Unterstützung.

Die PG Marktoberdorf hat ein Spendenkonto eingerichtet: Kirchenstiftung St. Magnus. VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG, IBAN: DE DE 78 7209 0000 0102 3552 99.

