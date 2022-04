So hilft Europa der Gemeinde Aitrang beim einem Bauvorhaben

Der Gemeinderat von Aitrang verabschiedet den Haushalt. Ein Projekt fällt dabei auf. Was es ist und wie die Gemeinde dies finanzieren will.

Ein Fülle von Projekten will die Gemeinde Aitrang heuer in Angriff nehmen. Trotzdem wird das Haushaltsvolumen, das in Einnahmen und Ausgaben mit rund 7,3 Millionen festgesetzt wurde, im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben. Wie das klappt, erläuterte Florian Budschied, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen, in der Haushaltssitzung.

Laut Kämmerer sind die Gewerbesteuermeldungen für 2022 bisher noch sehr niedrig. Ein weiteres Rekordjahr wie 2019 und 2021 sei demnach nicht zu erwarten. Doch sollten sich die Einnahmen stabil entwickeln. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden mit 250.000 Euro festgesetzt. Die Pro-Kopf-Verschuldung um 77 Euro auf 543 Euro pro Einwohner steigen. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert.

In Wenglingen muss die Ortsdurchfahrt erneuert werden

Bei den Investitionen über 10.000 Euro fallen vor allem Arbeiten im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) wie dessen Rahmenplan, die Ortsdurchfahrt Wenglingen, Hochwasserschutz und Aufwertung Mühlbachdammgelände, Grundstückskäufe und Straßensanierungen ins Gewicht. Durch das Projekt Ortsdurchfahrt Wenglingen, das über das europäische Förderprogramm ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) abgewickelt werden soll, wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung im Jahr 2023 nochmals weiter auf 734 Euro pro Einwohner erhöhen und dann wieder langsam zurückgehen. Bürgermeister Michael Hailand fasste kurz den Sachstand zur Ortsdurchfahrt zusammen. Deren Gesamtkosten werden derzeit auf 1,4 Millionen Euro geschätzt. Die Förderung nach ELER betrage 80 Prozent der Nettokosten, sagte er.

Dann beantwortete Martin Braun vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben Fragen aus dem Gremium zu den Förderbedingungen nach ELER. Die ersten Unterlagen müssten Anfang April eingereicht werden; bis Anfang Mai müssten alle Unterlagen vorliegen und das Projekt bis 2024 fertiggestellt sein, erläuterte er. Vor allem müssten sämtliche Anliegerzustimmungen vorliegen. Auch die Planer Bernhard Mühlegg und Otto Kurz standen Fragen zur Verfügung. Einstimmig beschlossen die Räte den Ausbau der Ortsdurchfahrt mit der Förderung. Zur Finanzierung werden 300.000 Euro im Haushalt 2022, im Finanzplan 2023 eine Million und 2024 weitere 100.000 Euro vorgesehen.

Dorthin flielt das Geld aus der Fotovoltaik

Budschied wies darauf hin, dass die Fremdfinanzierung der Fotovoltaikanlagen 2020 vollständig getilgt wurden, die Einspeisevergütung damit künftig dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung stehe. Die erwirtschafteten Gewinne der beiden Betriebe gewerblicher Art der Gemeinde (PV und Wasserversorgung) sollen dem jeweiligen Betrieb als Eigenkapital zur Verfügung stehen, beschloss das Gremium.

Der Haushaltsplan war in nichtöffentlicher Sitzung bereits intensiv vorbesprochen worden, sodass jetzt keine Fragen mehr auftauchten. Einstimmig wurde das Zahlenwerk samt Haushaltssatzung und Anlagen vom Gremium gebilligt.

Auch der vorbesprochene Finanzplan bis zum Jahr 2025 wurde ohne weitere Diskussion beschlossen.