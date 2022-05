So ist die Corona-Lage im Ostallgäu - tägliche Negativrekorde beim Impfen

Im Ostallgäu gibt es noch immer Corona-Hotspots. Und nur etwas über 50 Prozent der Ostallgäuer sind durch Impfung geschützt. Banger Blick auf die nächste Welle.

25.05.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Die Mehrheit kostet sie aus, die wieder erlaubte Freiheit beim Einkaufen. Das ist jedenfalls der Eindruck an diesem Vormittag in einem Supermarkt in Marktoberdorf: Die meisten von denen, die ihren Einkaufswagen durch die Gänge schieben, tragen keine Maske mehr. „Warum auch? Ich muss das ja jetzt nicht mehr“, sagt ein junger Mann. Damit hat er recht. Seit Anfang April ist in Bayern die Maskenpflicht in Geschäften aufgehoben. Jeder kann es jetzt halten, wie er mag. Eine ältere Frau bezahlt an der Kasse. Sie hat eine FFP2-Maske auf. „Es gibt noch so viele Corona-Fälle. Da fühle ich mich mit Maske einfach sicherer.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.