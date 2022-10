Messe in Marktoberdorf zeigt: So lässt sich Energie und damit Geld sparen

Zwei Tage lang finden im Modeon die Bau- und Energietage statt. Die Veranstalter gehen von einem hohen Beratungsbedarf aus. Was diesmal im Mittelpunkt steht.

12.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„In Zeiten günstigen Gases stand der Klimaschutz im Vordergrund. Jetzt geht es um die Versorgungssicherheit.“ Damit bringt Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell auf den Punkt, was aktuell nicht nur die Stadt antreibt, sondern in hohem Maß auch die Bevölkerung. Weil der Informationsbedarf enorm ist, wird am Wochenende bei den Bau- und Energietagen in Marktoberdorf ein großer Andrang an Interessierten erwartet (Lesen Sie auch: Energiesparen geht auch einfach: Das wird in Marktoberdorf gezeigt).

Deshalb ist die Zahl der Aussteller in Marktoberdorf geringer als sonst

Es ist die siebte Veranstaltung dieser Art, die das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza), der Landkreis Ostallgäu und die Stadt miteinander organisieren (Lesen Sie auch: Wie effizient heizt der Landkreis? Gebäude im Ostallgäu auf dem Prüfstand). Diesmal ist die Zahl der Aussteller im Modeon mit rund 20 – etwa die Hälfte aus der Region – überschaubar, das hat aber seinen Grund. Vielfach sind die Auftragsbücher voll. Und falls doch eine Lücke ist, fehlt oft das Material, um den Auftrag ausführen zu können. Deshalb setzen die Veranstalter diesmal auf ein umfangreiches Vortragsprogramm. Vordringlich gehe es um Antworten auf die Fragen „Wo kann ich sparen? Was kann ich selbst machen?“, sagt Eza-Geschäftsführer Martin Sambale. Fenster abdichten, Dachboden abdecken, Heizung mit intelligenten Thermostaten ausstatten, lauten ein paar Tipps. Im Kern gehe es bei vielen schon in wenigen Jahren um die Heiztechnik für die Zukunft, sagt er. Die meisten Heizungen seien schon 20 Jahre alt und älter.

Welche Alternativen es bei der Heizung für Öl und Gas gibt

Als Alternative gilt Wärme aus erneuerbarer Energie. „Das geht aber nicht alles übers Holz, das gibt der Markt nicht her“, sagt Sambale. Zudem mache Biomasse nur Sinn, wenn sie aus der Region kommt. Die Bau- und Energietage sollen aufzeigen, welche anderen Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel Wärmepumpen. „Es gibt viele individuelle Lösungen.“ Die Veranstaltung beschreibt er als „optimale Plattform, sich schnell Informationen zu holen“. Denn die Eza-Energieberatung sei auf mindestens sechs Wochen ausgebucht.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, im Modeon in Marktoberdorf von 9.30 bis 17 Uhr, Eintritt frei.

Das Vortragsprogramm der Bau- und Energietage

Bau/Sanierung

10 Uhr: Klimarisiken für Gebäude – wie vorsorgen?

10.30 Uhr: Jetzt Sanieren – Chancen und aktuelle Förderprogramme

11.15 Uhr: Chancen und Nutzen durch Wärmedämmmaßnahmen

11.45 Uhr: Energiesparen mit Komfortlüftung

12.15 Uhr: Was tun gegen Schimmel?

12.45 Uhr: Effiziente Beleuchtungstechnik

13.15 Uhr: Generationenbad nachhaltig (nur Samstag)

Lesen Sie auch

Energiesparen geht auch einfach: Das wird in Marktoberdorf gezeigt Messe in Marktoberdorf

Solarenergie

14 Uhr: Solarstrom jetzt!

14.30 Uhr: Laden zu Hause, Wallbox und sinnvolles Managementsystem

Energieversorgung sichern

10 Uhr: Kurzfristige Einsparmöglichkeiten für den Winter

11 Uhr: Alternativen zur Gasheizung

Heizungstausch

14 Uhr: Wie mache ich mein Haus Wärmepumpen ready?

14.30 Uhr: Wärmepumpe und oberflächennahe Geothermie

15 Uhr: Heizen mit Wärmepumpentechnik

15.30 Uhr: Heizen mit Holz/Pellets

16 Uhr: Heizen mit der Sonne und deren gesamtheitliche Betrachtung

Lesen Sie auch: Hallenbad-Außenbecken in Marktoberdorf schließt für vier Monate - um Energie zu sparen