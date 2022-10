So lecker kann Käse sein - Ostallgäuer Genusstage werden gut besucht

Guter Besuch bei Ostallgäuer Genusstagen. Die Aktion soll aber nicht nur ein Fest für die Sinne sein, sondern das Bewusstsein für Produkte der Region fördern.

21.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ob Gastronomiebesuch oder Hoffest: Die Angebote der Ostallgäuer Genusstage wurden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. „Diese Rückmeldung erhalten wir von ganz vielen Teilnehmerbetrieben,“ freut sich Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Das große Interesse an der Aktion spornt uns an, das Netzwerk in Zukunft noch weiter auszubauen.“ (Lesen Sie hier: So schmeckt's im Ostallgäu: Hier dürfen Gäste hinter die Kulissen blicken.)

59 Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter aus dem Ostallgäu beteiligten sich

Insgesamt 59 Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren haben sich an der vierten Auflage der Genusstage beteiligt. Diese seien laut Zinnecker als Initialzündung zu verstehen, „dass mehr Lebensmittel aus der Region den Weg in unsere heimischen Gasthäuser finden“.

Es ging darum, dass mehr heimische Lebensmittel den Weg in die heimischen Gasthäuser finden

Als einer der Gastronomie-Betriebe hat das Café Werkgeplauder der Wertachtal Werkstätten in Füssen teilgenommen. Nach Auskunft von Sandra Kobus, Projektkoordinatorin Inklusive Küche des Cafés, hätten sich durch das Genusstage-Netzwerk langfristig interessante Kontakte ergeben – zum Beispiel zur Kunstmühle Schmid in Buchloe. Diese stellt Mehl aus Getreide her, das ausschließlich aus regionalem Anbau stammt.

Es gab extra Speisekarten. Auf ihnen erfuhren die Gäste, von welchem Produzenten die Zutaten stammten

„Außerdem kam die transparente Kommunikation bei den Gästen unseres Mittagstischs gut an“, ergänzt Kobus. Die von den Gastronomen eigens kreierten Gerichte wurden auf extra Speisekarten ausgewiesen. Auf diesen erfuhren die Gäste, von welchem Produzenten aus der Region die verwendeten Lebensmittel stammten.

In Kaltental fand beispielsweise ein großes Hoffest statt - Die Gäste erfuhren, wie Käse hergestellt wird

Zusätzlich gewährten zehn Landwirte und handwerkliche Verarbeiter einen Blick hinter die Kulissen. Besuchende konnten bei Führungen und Veranstaltungen erleben, wie durch naturnahe und kleinstrukturierte Produktion hochwertige Lebensmittel entstehen. Unter anderem lud Familie Friedberger zum großen Hoffest nach Kaltental ein. „Unser Fest war sehr gut besucht und das Interesse an den Führungen durch die Käswerkstatt groß. Wir freuen uns, dass sich immer mehr Menschen für die Abläufe und Prozesse hinter der Käse- und Eisherstellung interessieren“, sagt Johannes Friedberger. Denn wenn die tägliche Arbeit hinter der Herstellung der Produkte klar werde, steige auch die Wertschätzung für Lebensmittel aus der Region.

Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel bei Ostallgäuern stärken

„Vielen unserer Gastronomen war gar nicht bewusst, welches Potenzial an hochwertigen und vielfältigen Produkten wir im Ostallgäu zu bieten haben. Dieses Bewusstsein wollen wir auch bei unseren Bürgerinnen und Bürgern stärken“, sagt Zinnecker. Sie dankte allen Landwirten, handwerklichen Verarbeitern und Gastronomen, die durch die Genusstage mit dazu beigetragen hätten, die regionalen Potenziale im Ostallgäu selbstbewusst zu zeigen.

Teilnehmer für 5. Ostallgäuer Genusstage werden schon gesucht

Gastronomen, Landwirte und handwerkliche Verarbeiter aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren, die sich an den Genusstagen im nächsten Jahr beteiligen wollen, können sich bei Jana Betz, Regionalmanagerin des Landkreises Ostallgäu, melden per E-Mail bei jana.betz@lra-oal.bayern.de oder unter Telefon 08342/911-353. Neben der zweiwöchigen Aktion gibt es auch interne Vernetzungs- und Informationsveranstaltungen für das Netzwerk.