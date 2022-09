So macht Aitrang seine Trinkwasserversorgung fit für die Zukunft

Der Trinkwasserbrunnen von Aitrang bekommt kleinere Pumpen. Diese Modelle verbrauchen weniger Strom. Wie außerdem ihre Lebensdauer verlängert werden soll.

19.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Um die Trinkwasserversorgung der Gemeinde zukunftsfähig zu machen, beschloss der Gemeinderat Aitrang in seiner jüngsten Sitzung die Anschaffung von zwei Unterwasserpumpen für die Brunnenanlage „Heiligenwald“. Auch der Breitbandausbau in der Gemeinde soll weiter vorangetrieben werden.

Wasserknappheit in Aitrang m Jahr 2018

In die Brunnenanlage Heiligenwald wurden 2014 zwei Förderpumpen mit einer Leistung von jeweils circa 17 Liter in der Sekunde eingebaut, erinnerte Bürgermeister Michael Hailand in der Sitzung. Bei der Trockenheit im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass diese Leistung zu hoch ist. Die Förderleistung mit nur einer Pumpe wurde daraufhin auf aktuell fünf Liter pro Sekunde gedrosselt. Doch ist dadurch der Stromverbrauch deutlich höher, die Lebensdauer der Pumpe sinkt.

Warum kleinere Pumpen besser für Aitrang sind

Eine Beratung durch das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das Wasserwerk Kaufbeuren ergab, dass durch zwei kleinere Pumpen circa 20 Prozent des Stromverbrauchs von derzeit 27.000 Kilowattstunden jährlich eingespart werden können. Es sei auch Stand der Technik, sagte Hailand, dass zwei Pumpen wechselweise ihren Betrieb verrichten. Dies erhöhe die Lebensdauer der beiden Pumpen und die Betriebssicherheit der Wasserversorgung. Daraufhin wurde die Anschaffung von zwei kleineren Pumpen gemäß vorliegendem Angebot beschlossen.

Brunnenanlage in Aitrang bekommt automatische Steuerung

Mit der Erneuerung der Pumpen ist auch der Einbau einer Pumpensteuerung für den automatischen Betrieb und der Aufbau eines Prozessleitsystems für die Brunnenanlage und für den Hochbehälter erforderlich. Die dafür angeforderten Angebote wurden von der Verwaltungsgemeinschaft, dem Wasserwirtschaftsamt und dem Wasserwerk Kaufbeuren geprüft, erläuterte Hailand hierzu. Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag hierfür entsprechend dem ausgewählten Angebot zu vergeben.

Breitbandausbau in Aitrang wird voran getrieben

Entsprechend der inzwischen vorliegenden kombinierten Markterhebung für das Breitbandausbau-Förderprogramm Gigabitrichtlinie sind in Aitrang durch dieses Programm 136 Adressen förderfähig. Die Kostenschätzung für den Ausbau beläuft sich auf ca. 1,6 Millionen Euro.

Dazu empfiehlt das Planungsbüro, das Projekt über die Bundesförderung (50 Prozent Bundes- und mindestens 40 Prozent Landesmittel) laufen zu lassen. Dann würde der Eigenanteil der Gemeinde noch ca. 200.000 Euro betragen. Die anderen drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft haben entsprechende Beschlüsse bereits gefasst. Daraufhin beschlossen die Räte einstimmig, den vorläufigen Förderantrag für die Bundesförderung zu stellen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die weiteren Schritte zu veranlassen.

So soll die Gemeinde bei Starkregen besser geschützt werden

Zum Thema zusätzlich erforderliche Arbeiten am Witzelgraben teilte Hailand mit, dass sowohl das Landratsamt als auch das Wasserwirtschaftsamt inzwischen ihre Zustimmung zur Ausführungsplanung und deren Umsetzung erteilt haben. Das Kostenangebot für die Nachbesserungsarbeiten liegt bei ca. 65.500 Euro. Davon werden laut Wasserwirtschaftsamt ca. 21.000 Euro nicht als förderfähig anerkannt. Die restlichen ca. 44.000 Euro werden voraussichtlich zu 90 Prozent gefördert.

Um weitere Schäden durch Starkregen zu verhindern und das Projekt baldmöglichst abzuschließen hätten die drei Bürgermeister der Gemeinde während der Sommerferien des Gremiums den entsprechenden Auftrag vergeben. Nach kurzer Diskussion genehmigte das Gremium nachträglich diese Auftragsvergabe durch die Bürgermeister.

Dem Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Wie Bürgermeister Hailand mitteilte, wird die vorliegende Endfassung des Abschlussberichts vom Gemeindeentwicklungskonzept derzeit vom Planungsbüro mit dem Amt für ländliche Entwicklung Schwaben abgestimmt. Danach wird er Gemeinderat und Öffentlichkeit vorgestellt.

Drei Termine: Bürgermeister stellt sich den Fragen der Aitranger

Die Termine der diesjährigen Bürgerversammlungen sind am 15. September um 20 Uhr im Gasthaus Ziegerer Aitrang, am 22. September um 14 Uhr (Senioren/innen-Bürgerversammlung) im Gasthaus Ziegerer und am 29. September um 20 Uhr im Vereinshaus Scharpf in Huttenwang.

