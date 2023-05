Antifeministisch und ohne Warnhinweise: So sahen Werbeanzeigen vor 70 Jahren aus

Werbung für Waschmittel richtete sich 1953 nur an Frauen, Rauchen wurde empfohlen und Sommersprossen galten als hässlich. Einige außergewöhnliche Beispiele.

12.05.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Machen auch Sie Ihrer Ehefrau das Waschen leicht, lassen Sie Burnus für sie arbeiten.“ Heutzutage wäre dieser Satz ein absolutes No-Go in einer Waschmittelwerbung – antifeministisch und diskriminierend. Vor 70 Jahren war das jedoch ganz normal. In fast ausnahmslos jeder Ausgabe des „Markt Oberdorfer Landboten“ von 1953 sind Werbeanzeigen wie diese zu finden. Damals wurden Waren angepriesen, die heute skurril erscheinen würden. Andere Artikel oder Marken sind auch heute noch erhältlich. Die Werbung dafür hat sich jedoch sehr verändert.

Den Haushalt schmeißen und hübsch aussehen: Die Werbung von 1953 spiegelt das damalige Frauenbild wider

Ein weiteres Beispiel für die Diskriminierung der Frau in den 50er Jahren: „Die umsichtige Hausfrau sorgt planmäßig für die richtige Abwechslung der Kost“ – laut Werbeanzeige im „Allgäuer“ möglich mit den Eiernudeln von „Birkel“. Nebenher wusch sie die Wäsche ihres Sohnes mit nichts geringerem als dem Waschmittel „Suwa-Weiss“: Die Reklame zeigt einen Jungen in makellos weißem Hemd, der stolz erklärt, dass seine Mutter mit „Suwa-Weiss“ wäscht.

Zusätzlich zu all der Hausarbeit sollte die Frau in den 50ern aber auch auf ihr Aussehen achten. So sorgte das Getränk „Frauengold“ angeblich für straffe Haut und einen frischen Teint: „Das Herz jeder Frau sehnt sich nach Schönheit und Verehrung“, heißt es in einer Anzeige. „Aber Alltag, Sorgen und Überarbeitung zehren an ihren Kräften und bedrohen ihr Lebensglück. Frauengold verjüngt.“ Die Annahme, dass das Lebensglück der Frau rein von ihrem Aussehen und der Anerkennung durch Männer abhängig ist, würde heute für große Empörung sorgen.

Ganz im Gegensatz zur Frau sollte der Mann von damals zum Wohle seines beruflichen Erfolgs „Eidran“ einnehmen – „die Gehirn-und Nervennahrung“. Die Werbung spiegelt die damaligen Rollenbilder wieder: Der Mann ging arbeiten und hatte Leistung zu erbringen, die Frau blieb zu Hause und hatte hübsch auszusehen.

Zahlreiche Mittel gegen Sommersprossen wurden in den 50er Jahren in der Zeitung angepriesen

Unter dem Vorwand der Attraktivität der Frau wurden 1953 viele Artikel angepriesen. So war „Cadum die Seife schöner Frauen“ und mehrere Mittel halfen vermeintlich gegen unreine Haut. Besonders Sommersprossen schienen unbeliebt gewesen zu sein. So lautet ein weiterer Slogan: „Sommersprossen wirken häßlich,Drula-Bleichwachs hilft verläßlich“ – ein abwertender, ja beleidigender Satz, der in der heutigen Werbung kaum vorstellbar ist. All diese angeblichen Hilfsmittelchen gab es verschreibungsfrei in der Apotheke – auch in Marktoberdorf.

Zigaretten, Alkohol, Glücksspiel - für diese Dinge wurde geworben, ohne auf die Risiken hinzuweisen

Und nicht nur fragwürdige Arzneimittel gab es ohne Weiteres zu kaufen. Auch vor Risiken beim Rauchen wurde nicht gewarnt. Wo heute auf der Zigarettenschachtel „Rauchen ist tödlich“ steht, stand vor 70 Jahren: nichts. Ganz im Gegenteil: Rauchen wurde einzig und allein als gut deklariert. „In Bayern raucht man Mokri – fein, duftig, mild“, heißt es in einer Anzeige im „Marktoberdorfer Landboten“ von 1953. Oder: „Lieber eine Roxy – sie schmeckt gut.“ Von Warnhinweisen keine Spur.

Genauso verhielt es sich beim Alkohol. So verkündet das Abbild einer Flasche hochprozentigen Schlichte Steinhäger Schnapses: „Ich bringe zu jeder Feier doch erst die richtig festlich-frohe Stimmung.“ Darunter abgedruckt die Empfehlung: „Trinke ihn mäßig – aber regelmäßig!“ Aufklärung oder das Bewusstsein dafür, welche Schäden Alkohol oder Nikotin anrichten können, waren damals noch nicht in dem Maße vorhanden, wie es heute der Fall ist.

Ein weiteres Beispiel für fehlende Hinweise auf Risiken ist das Glücksspiel. Dass es süchtig machen kann, dürfte den Menschen 1953 nicht einmal in den Sinn gekommen sein. Auch die geringen Gewinnchancen werden nicht einmal erwähnt. In der Werbeschaltung heißt es lediglich: „Das Leben ist schön... Mit etwas Geld.“ Im Gegensatz dazu kennt heute jeder die Stimme, die warnt: „Gewinnchance eins zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.“

Heutzutage sieht Werbung anders aus

Die hier zitierten Annoncen sind nur einige Beispiele von sehr vielen, die sich in den Zeitungsausgaben von 1953 finden. Die meisten sprechen Frauen an. Wer dagegen heutzutage den Fernseher einschaltet, bekommt bestimmt auch mal einen Mann zu sehen, der ein Waschmitteltab in die Waschmaschine wirft, oder den Staubsauger durch die Wohnung bugsiert.

Marktoberdorf früher – Marktoberdorf heute. Was ging vor 70 Jahren in der Stadt und im Ostallgäu vor sich? Wir haben Ausgaben des „Allgäuers“ von 1953 ausgegraben und nachgeschaut, was unsere Leserinnen und Leser damals beschäftigte.

