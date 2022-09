So schmeckt's im Ostallgäu: Hier dürfen Gäste hinter die Kulissen blicken

Bei der kulinarischen Aktion können sich die Verbraucher ein Bild machen, wie Käse und Fleisch produziert werden. Diese 21 Gaststätten sind im Ostallgäu dabei.

24.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Berge, Seen, Wiesen, Moore und Wälder – das Ostallgäu hat ein unverwechselbares Gesicht. Aber hat es auch einen eigenen Geschmack? „Ja klar“, meint Jana Betz, die als Regionalmanagerin die Ostallgäuer Genusstage organisiert. „Die Landschaft ist unmittelbar mit dem verknüpft, was die Region kulinarisch zu bieten hat. Käse und Fleisch zum Beispiel durch die Milchviehhaltung.“ Doch nicht allein: Auch Aroniabeeren, Öl, Kekse, Nudeln, Senf und Hanfprodukte werden hier hergestellt.

Genusstage im Ostallgäu dauern zwei Wochen

Von der Käserei bis zum Ziegenhof – neun Betriebe und Höfe öffnen zu den Ostallgäuer Genusstage vom 26. September bis 9. Oktober ihre Pforten.„Ich glaube, gerade für Einheimische ist es spannend, zu erleben, woher unser Essen kommt, mit welchem Herzblut die Erzeuger dabei sind und welchen Beitrag sie mit ihrem Wirtschaften auch für die Pflege der Landschaft leisten“, meint Betz.

21 Gastronomen zeigen, wie das Ostallgäu schmeckt

Das Sahnehäubchen obendrauf: 21 Gastronomen zeigen, was aus regionalen Zutaten kredenzt werden kann. So gibt’s zum Kartoffelrösti mit Pull Bries, ein veganes Kürbismenü aus Risotto mit Kräuterseitlingen und Gewürz-Cheesecake. Knurrt der Magen? Durchhalten! In zwei Tagen kann man sich das Ostallgäu auf der Zunge zergehen lassen.

Weitere Infos unter: www.schlosspark.de

