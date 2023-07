Mücken, Wespen und Co.: Was tun bei Insektenstichen?

Experten der Johanniter geben Ratschläge zur Ersten Hilfe bei Stichen von Insekten. Welche Situation gefährlich ist.

24.07.2023 | Stand: 11:32 Uhr

Die Rolle von Bienen für die Artenvielfalt und Ernährungssicherheit rückt immer mehr ins Bewusstsein vieler Menschen. Dennoch sind Stiche im Sommer, sei es am Badesee, beim Spaziergang oder abends auf der Terrasse, schmerzhaft und können ernsthafte Folgen haben. Die Helferinnen und Helfer der Johanniter stellen Tricks vor, mit denen man sich schützen kann. Lesen Sie auch: Hornisse, Bremse und Co.: Welcher Insektenstich ist der schmerzhafteste?

Lange Kleidung, Insektengitter an Fenstern und gängige Duftstoffe in insektenabweisenden Mitteln helfen, erst gar nicht von Mücken gestochen zu werden. Passiert es doch, raten die Johanniter, die Einstichstelle mit einem feuchten kalten Tuch zu kühlen. „Vermeiden Sie jedoch die Verwendung von Eiswürfeln, da dies zu lokalen Erfrierungen führen kann. Gele und Salben aus der Apotheke können den Juckreiz lindern, abschwellend wirken und entzündungshemmend sein. Und auch wenn es schwerfällt – nicht kratzen! Andernfalls kann eine Eintrittspforte für Krankheitserreger entstehen, die von den Fingernägeln aus übertragen werden und Hautinfektionen verursachen können“, erklärt Marion Schmidt, Sachgebietsleitung des Bildungszentrums der Johanniter in Bayerisch Schwaben.

Muss ich bei einem Insektenstich den Notruf wählen

Mückenstiche sind in unseren Breitengraden zwar unangenehm, aber meist harmlos. Gefährlicher können jedoch Stiche von Bienen oder Wespen sein. „Ein Stich im Mundbereich kann schnell lebensbedrohlich werden, da unsere Schleimhäute empfindlich reagieren, anschwellen und möglicherweise die Atemwege blockieren“, sagt Schmidt. „Als Sofortmaßnahmen sollte man Betroffene, die bei Bewusstsein sind, Eis lutschen lassen oder ihnen kleine Schlucke eines kalten Getränks geben. Feuchtkalte Umschläge um den Hals können ebenfalls helfen.“

In jedem Fall sollte die Notrufnummer 112 gewählt werden, wenn ein Stich im Mund-, Rachen- oder Halsbereich auftritt. Dies gilt auch nach einem Insektenstich, wenn eine Allergie bekannt ist oder wenn der Gestochene über Atemnot oder Übelkeit klagt.

Bienenstachel nach dem Stich herausziehen oder nicht

Im Gegensatz zu Wespen, die mehrmals zustechen können, bedeutet ein Stich für Bienen gleichzeitig ihr Todesurteil. Denn ihr Stachelapparat mit der Giftblase bleibt einfach in der Haut stecken. Dies unterscheidet auch den Bienenstich vom Wespenstich: Wenn der Stachel noch in der Haut steckt, handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Bienenstich. Es ist dann wichtig, den Stachel sorgsam zu entfernen.

Um richtig zu reagieren, kann man sein Wissen bei einem Erste-Hilfe-Kurs auffrischen. Die Versorgung von Insektenstichen ist auch ein wichtiges Thema im Kurs „Erste Hilfe am Kind“. (pm)

