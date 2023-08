So schützt sich Obergünzburg gegen Hochwasser

Bei Starkregen ist Obergünzburg oft überschwemmt worden. Vor Jahren hat die Gemeinde Millionen in den Hochwasserschutz investiert. Wie sich das bewährt hat.

In seinem Sommer- und Ferienprogramm hat der Arbeitskreis Heimatkunde (AKH) zur Besichtigung der Hochwasser-Schutzbauwerke in Obergünzburg eingeladen. Mit Fahrrädern ausgerüstet, führte Hermann Knauer die Gäste übers Eschenloh zum Bauwerk des Hochwasserschutzdammes, der an der natürlichen Talenge, 800 Meter östlich von Immenthal – noch auf Günzacher Flur – im Jahre 2009 im Beisein des damaligen bayerischen Umweltministers Markus Söder feierlich eingeweiht wurde.

So viel Wasser kann beim Hochwasser gespeichert werden

Neben dem hundertmal größeren Forggensee ist der 9,5 Meter hohe Damm als Bollwerk gegen ein 1000-jähriges Hochwasser ausgelegt. Es soll bis zu 490.000 Kubikmeter Wasser auf einer Fläche von 36,6 Hektar aufstauen können und stellt somit das zweitgrößte Rückhaltebecken im Ostallgäu dar.

Das zweite Besichtigungsobjekt war das Hochwasser-Stauwerk 100 Meter unterhalb der ehemaligen Wiesmühle, dort wo sich der Tobelbach mit der Günz vereint. Ein Mauerdamm südlich der Seilerwegbrücke sorgt dafür, dass bei Starkregen das Überwasser der zwei Gewässer in die verlegten Hochwasserrohre abgeleitet werden kann. Allein dieses massive Teilungsbauwerk verhindert, dass seit Beginn des 21. Jahrhunderts der Obere Markt des Ortes bisher von Überschwemmung verschont blieb.

Welche Schäden das Hochwasser 2002 in Obergünzburg angerichtet hat

Ein weiteres Hochwasser-Rückhaltebecken mit einer Überlauf-Schutzverbauung entstand nach der verheerenden Überflutung des Kreisseniorenheimes und des Kalkofen-Wohngebietes 2002 an dem Weg zum Freibad Hagenmoos hinter der Reithalle. Neben der 2,40 Meter Durchmesser großen Hochwasser-Verrohrung wurde 2004 zusätzlich ein Schutzwall nördlich des Seniorenheim-Grundstücks gebaut.

2020 hat der Markt Obergünzburg im Freibad Hagenmoos unter dem Dreimeter-Sprungbrett den Überlaufschacht samt dem Wasser-Ablasskanal neu aufgerüstet (Mönch) und instandgesetzt. Auch eine Ableitungsrinne über den östlichen Dammkamm soll dazu dienen, bei Hochwasser das Moorgelände (ehemals Schindhaus) neben dem Parkplatz bis zum sogenannten Waldheim zu schützen und die Gewalt der überlaufenden Wassermassen einzubremsen oder gar eine Versickerung zu ermöglichen.

Diese Zahl zum Hochwasserschutz beeindruckt die Teilnehmer

Letztendlich wurden die Bachbette und Freiräume der Uferverbauungen des Salabaches und des Ölhüttenbaches nordöstlich des Ortes mit dem AKH besichtigt. Sie sind so gestaltet, dass bei einem hundertjährigen Hochwasser 20 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, wie auch die übrigen Hochwassermassen aus dem Marktflecken, in die offenen Flächen des Östlichen Günztals abfließen oder dort versickern können.

Der Markt Obergünzburg hat für den Hochwasserschutz, die Förderungen und Unterstützung des Landkreises und des Freistaates Bayern mit eingerechnet, Anfang des 21. Jahrhunderts mehrere Millionen Euro investiert. Die AKH-Radtour-Teilnehmer waren von den gesehenen Schutzbauten tief beeindruckt.

