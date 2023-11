So schwierig ist die Situation der Pflegedienste in Marktoberdorf

Umfrage der Diakonie zeichnet eine schwierige Lage für Pflegedienste. Eine Entwicklung aber könnte einen Teil der Dienstleister auch in Marktoberdorf entlasten.

28.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die wirtschaftliche Lage der ambulanten Pflegedienste in Deutschland spitzt sich immer weiter zu. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Diakonie Deutschland unter ihren ambulanten Pflegediensten und Diakoniestationen. So schätzen 72,7 Prozent der befragten ambulanten Pflegedienste ihre wirtschaftliche Situation als angespannt ein. 54 Prozent haben bereits im Jahr 2022 mit einem Jahresdefizit abgeschlossen. 62 Prozent erwarten für das Jahr 2023 ein Ergebnis im Minusbereich. Fast jeder zehnte Dienst sieht seine Situation als existenziell so gefährdet an, dass er möglicherweise in den nächsten zwei Jahren schließen muss.

Warum die Lage bei der kirchlichen Sozialstation Marktoberdorf nicht derart prekär ist

„Die Situation ist bei uns ein bisschen anders“, sagt Michael Diepolder, Geschäftsführer der kirchlichen Sozialstation Marktoberdorf. Zwar sei die Situation noch immer defizitär, aber die Lage sehe deutlich besser aus als davor.

Die Sozialstation hat sich einem Vorstoß des Landes-Caritasverbands angeschlossen. Laut Diepolder hat der Verband vor Kurzem Verhandlungen mit den Kostenträgern abgeschlossen, um bessere Konditionen für die Vergütungsvereinbarungen in Bayern auszuhandeln. Diese Konditionen gelten seit Oktober. Freie Wohlfahrtsverbände haben bisher immer gemeinsam verhandelt, dieses Mal ist die Caritas selbstständig vorgeprescht. Die Ergebnisse: Der ganze Leistungskatalog nach SGB 11 (Dienst-, Sach- und Geldleistungen für Pflege- und Betreuung) wurde laut Diepolder um 24 Prozent erhöht. Der Geschäftsführer der kirchlichen Sozialstation Marktoberdorf nennt als Beispiel die gestiegenen Benzinpreise: „Durch die hohen Benzinpreise konnten wir die Anfahrtswege zu Kundinnen und Kunden nicht mehr refinanzieren.“ Denn diese sind durch eine Pauschale gedeckelt. „Da ist es egal, ob wir fünf oder 50 Kilometer fahren.“ Durch die Erhöhung in der Gebührenverhandlung hofft der Geschäftsführer, dass sie „jetzt gut hinkommen mit der Pauschale.“

So viele Pflegebedürftige werden zu Hause versorgt

Die häusliche Pflege ist laut Diakonie-Sozialvorständin Maria Loheide, eine unverzichtbare Säule des Gesundheitssystems. Von den rund 4,9 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden 84 Prozent zu Hause versorgt. Davon nehmen rund 30 Prozent Pflegesachleistungen durch einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch. Die übrigen 70 Prozent werden teilweise ebenfalls durch ambulante Pflegedienste im Bereich der häuslichen Krankenpflege versorgt.

Zentrale Ursachen der schlechten Wirtschaftslage sind nach Angabe der befragten Dienste der Fachkräftemangel, die wegen der gestiegenen Personal- und Sachkosten nicht mehr ausreichende Vergütung, aber auch der Zahlungsverzug der Kostenträger.

Welche Folgen der Mangel an Pflegekräften in Marktoberdorf hat

Gerade das Problem des Fachkräftemangels sieht Diepolder ebenfalls. Auch in Marktoberdorf suchen Pflegedienste wie die kirchliche Sozialstation weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir können nicht alle Anfragen bedienen, die uns erreichen“, sagt Diepolder. Aber in speziellen Notfällen wie etwa der Palliativpflege, bemühe sich der Dienst zu helfen. Etwa 240 Kundinnen und Kunden betreut die Sozialstation im Monat in der häuslichen Pflege. Allein 20 Personen versorgt der Pflegedienst in den zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften in Seeg.

Die Diakonie Deutschland fordert Sofort-Maßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation der ambulanten Pflegedienste. Die Bundespolitik müsse umgehend die Situation der Pflegedienste in einem flächendeckenden Monitoring erfassen, die bürokratischen Anforderungen an die Dienste verringern - und nicht zuletzt die Sachleistungen der Pflegeversicherung an den heutigen Bedarf und die deutlich gestiegenen Kosten anpassen.

Lesen Sie auch: Polizeichef geht in Ruhestand - "Manche Bilder wird man nicht mehr los"

An dieser Stelle im Zentrum von Marktoberdorf möchte die Stadt am liebsten bauen