So sieht die Sparkasse in Marktoberdorf nach der Sanierung aus

Die Filiale der Sparkasse Allgäu in Marktoberdorf erstrahlt im neuen Gewand: Über acht Monate hinweg wurde der Gebäudeteil umgebaut und modernisiert. 620.000 Euro investierte die Sparkasse Allgäu. „Das ist ein klares Bekenntnis zu unserem Standort hier in Marktoberdorf“, erklärt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Heribert Schwarz.

Anfang 2022 begannen die Arbeiten in Marktoberdorf

Anfang des Jahres begannen die Bauarbeiten im Sparkassen-Gebäude in der Georg-Fischer-Straße. Das Haus, das die Firma intec holding GmbH gekauft hatte, wurde für die beiden Mieter, die Sparkasse Allgäu und das Landratsamt Ostallgäu, in zwei Gebäudeteile getrennt. „Aus Nachhaltigkeitsaspekten haben wir den Standort komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet“.

Moderne Sparkassen-Filiale in Marktoberdorf

Die Bankfachplaner der Firma Concept GI aus Filderstadt haben zusammen mit den regionalen Handwerksbetrieben ganze Arbeit geleistet. Es entstand eine moderne Sparkassen-Filiale, die den aktuellen Anforderungen an das Bankgeschäft entspricht. Im neu gestalteten Servicebereich werden die Kundinnen und Kunden an drei Service-Points empfangen. Dort befinden sich auch deren Arbeitsplätze, sodass das Personal auch vom Schreibtisch aus immer in Kontakt mit der Kundschaft bleibt.

Die Beratung der Privat- und Firmenkundschaft findet im Erdgeschoss in sieben Beratungszimmern statt. Bilder, die die Ostallgäuer Landschaft und Stadtansichten von Marktoberdorf zeigen, schmücken dort die Wände. Der Clou: Die Abbildungen sind auf Stoff gedruckt, hinter dem sich schallschluckende Elemente befinden. Damit bieten die Beratungszimmer Raum für diskrete Gespräche. Die Arbeitsplätze der Beraterinnen und Berater sind im ersten Obergeschoss angesiedelt. Im Dachgeschoss befinden sich der Sparkassensaal für Veranstaltungen und zwei Schulungsräume.

Zehn Stellplätze für Kunden in Marktoberdorf

Der Selbstbedienungsbereich mit zwei Geldein- und auszahlungs-Automaten, einem Geldauszahler, einem Münzeinzahler, zwei Kontoauszugsdruckern und einem Selbstbedienungsterminal für Überweisungen ist rund um die Uhr für die Kundschaft zugänglich. Im Innenhof der Sparkasse stehen zehn Stellplätze und ein behindertengerechter Parkplatz für die Kundinnen und Kunden der Sparkassen Allgäu zur Verfügung.

Während der achtmonatigen Bauzeit hielt die Sparkasse Allgäu ihren Geschäftsbetrieb aufrecht, was sowohl von den 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale als auch von den Kundinnen und Kunden große Nervenstärke forderte, wie die Sparkasse Allgäu in Marktoberdorf mitteilt. Stefan Riedle, Leiter des Marktbereichs und der Sparkassen-Filiale Marktoberdorf, und sein Team freuen sich darauf, in der nun modernisierten Filiale in Marktoberdorf Kunden zu empfangen.

