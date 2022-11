So startet die Eiszeit am Eisplatz in Marktoberdorf

Es geht wieder los im Eisstadion am Mühlsteig. Es gibt nur nicht Discoläufe. Das Angebot richtet sich an alle Generationen. Auch eine neue Sportart gibt es.

11.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Eisplatz Marktoberdorf eröffnet die Saison. Am Freitag, 11. November, geht es los.

Das ist für Kleine und Große am Eisplatz geboten

Start in die neue Eiszeit ist mit einem Discolauf von 20 bis 22 Uhr. Der Einlass ist ab 19.50 Uhr. Bis zum 19. Februar gibt es dann wieder Eissport satt am Mühlsteig, gegenüber dem Schulzentrum. Neben Schul- und Kindergartensport findet täglich ein allgemeiner Publikumslauf und samstags die Schlittschuh-Laufschule nur für Kinder statt. Sonntags ist der Senioren- und Bambinilauf (in den Ferien täglich außer Samstag) und jeden Montag der Seniorenlauf (außer in den Ferien). Außerdem ist Eisstockschießen neu im Angebot.

Anmeldung per E-Mail an info@eisplatz-marktoberdorf.de

Lesen Sie auch: Umweltbeauftragter von Marktoberdorf nennt städtisches Energiekonzept "vorbildlich"

Hallenbad-Außenbecken in Marktoberdorf schließt für vier Monate - um Energie zu sparen