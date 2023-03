So steht es um den Ausbau von Breitband in Ronsberg

Marktrat von Ronsberg debattiert den Breitbandausbau. Ein Gutachten bringt eine für manche überraschende Erkenntnis. Was das für den Ort zur Folge hat.

20.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das Unternehmen Huhtamaki möchte auf seinem Werksgelände eine neue Beschichtungsanlage errichten. Für dieses Projekt hat sie einen Antrag auf den vorzeitigen Baubeginn einer Einhausung für den Werksverkehr gestellt. Der Ronsberger Marktrat hat diesem Antrag zugestimmt. Der Werksverkehr der Materialien soll mittels leiser Elektrostapler im Innenbereich der Einhausung erfolgen, dadurch sollen Lärmemissionen nach außen vermieden werden.

Weitere Vereinbarung zwischen Ronsberg und dem Unternehmen Huhtamaki

Außerdem haben Huhtamaki und die Gemeinde vereinbart, dass die Gemeinde rechtzeitig informiert wird, wenn es Planungen von Gebäuden gibt, die höher als zehn Meter sind, oder wenn in der Zone, in der sie errichtet werden, die maximale Gebäudehöhe überschritten werden soll. Die Kommune verpflichtete das Unternehmen, solche Planungen mindestens drei Monate im Voraus auf den Tisch zu legen.

Breitband war ein weiteres Thema. Für einen Ausbau im Rahmen der Gigabit-Richtlinie ist bereits eine Markterkundung erfolgt. Diese ergab, dass im Ortsbereich kein Ausbau mehr erfolgen soll, da dort die Versorgung bereits ausreichend ist. Ein Ausbau kommt somit nur in den Weilern in Frage. In Unterweiler und Teilen von Oberweiler hat die Telekom zwischenzeitlich in Eigenleistung Glasfaserkabel verlegt. Es wurde das Förderprogramm des Bundes abgewartet, deren Eckpunkte nun bekannt sind.

So will der Marktrat bei der Breitbandversorgung vorgehen

Der Marktrat kam jedoch zu dem Entschluss, dass ein Eintritt in das neue Verfahren eine Verzögerung um bis zu eineinhalb Jahre nicht rechtfertigt. Noch offene Fragen sollen bis zur nächsten Sitzung geklärt werden.

Auf Initiative der Nachbarschaftshilfe Günztal hat sich die Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg dazu entschlossen, sogenannte Mitfahrbänkle aufzustellen. Der Gemeinde Ronsberg wurde angeboten, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Durch Platznehmen auf der Bank signalisiert der Wartende, dass er auf eine spontane, kostenlose Mitfahrgelegenheit in einem Personenwagen wartet. Es sollen zwei Bänke aufgestellt werden: eines am Marktplatz und das andere an der Brücke über die östliche Günz. In Obergünzburg wird entsprechend eine Bank in Fahrtrichtung Ronsberg aufgestellt.

Dem Gemeinderat wurden Planungen für die Erweiterung des Gewerbegebiets in Zadels sowie einer Sonderfläche für erneuerbare Energien vorgestellt. Auf Grundlage dieser Planungen sollen Bebauungspläne aufgestellt werden.

