So trotzt Marktoberdorf der Krise und was für 2023 geplant ist

Weihnachtsansprache von Bürgermeister Hell fällt durchaus positiv aus. Das hat verschiedene Gründe. Er nennt das Erreichte und das fürs nächste Jahr Geplante.

21.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Dass der Krieg in der Ukraine auch Marktoberdorf trifft, zeigte sich im vergangenen Jahr mehrfach. In den Amtsstuben und im Modeon als Tagungsort des Stadtrats wurde es, von oberster Stelle im Bund angeordnet, merklich kühler, auf städtischen Baustellen fehlte zwischenzeitlich das nun viel teurere Material. Gut, gegen das Frieren spendierte die Stadtspitze den Stadträten Glühwein, Lebkuchen und eine Wärmflasche. Aber auch mit dem Neubau der Grundschule St. Martin kommt die Stadt besser zurecht als manch Privater, der sich auf ein schönes Eigenheim gefreut hatte. So gesehen war es ein durchaus ordentliches Jahr für die Stadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.