Marktoberdorf blickt auf ein ereignisreiches Wochenende mit Tausenden Besuchern zurück. Doch kamen Glühwein und Fackelschein bei 15 Grad plus bei den Leuten an?

30.10.2022 | Stand: 18:47 Uhr

Marktoberdorfer Einzelhändler, Besucher und Gastronomen blicken auf ein ereignisreiches Wochenende zurück: Sternenbummel und Martinimarkt lockten Tausende Besucher in die Stadt. Dort herrschten die vergangenen Tage überraschend sommerliche Temperaturen. Doch kamen Glühwein und Fackelschein bei 15 Grad plus bei den Besuchern an?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.