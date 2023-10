So viele Marktoberdorfer haben schon per Briefwahl abgestimmt

Am Sonntag sind die Wahlen für den Landtag und den Bezirkstag. Viele Marktoberdorfer bevorzugen die Briefwahl. Sie hat bereits die alte Rekordmarke übertroffen.

Bayernweit zeichnete sich für die Wahlen zum Landtag und Bezirkstag schon vor über einer Woche Rekordwerte bei der Briefwahl ab. Auch in Marktoberdorf haben Wahlleiterin Nancy Stephan und ihr Helferteam wesentlich mehr zu tun als sonst bei Wahlen. Schon kurz nach Eintreffen der Wahlbenachrichtigungen bei den Wahlberichtigten schwappten regelrechte Wellen von Menschen ins Bürgerbüro, die ihre Briefwahlunterlagen abholten. Das hielt zwei Wochen lang an. Nach kurzem Abebben wiederholte sich das Ganze in dieser Woche.

Seit Jahren steigt in Marktoberdorf die Zahl der Briefwähler

Dass die Briefwahl immer beliebter wird, zeichnet sich seit längerem ab. Bei der Landtagswahl vor 15 Jahren waren es an die 1700 Marktoberdorferinnen und Marktoberdorfer, die zu Hause ihre vier Kreuzchen setzten. Das steigerte sich deutlich. Vor fünf Jahren waren es 3600, diesmal sind es mehr als 5400 (Stand: Freitag, 14.30 Uhr) der 13.503 Wahlberechtigten. Würde die Wahlbeteiligung am Sonntag wie beim vorigen Entscheid bei knapp 74 Prozent – entspricht knapp 10.000 Wähler - liegen, würde das bedeuten, dass nach jetzigem Stand schon über die Hälfte der Wähler ihre Stimme abgegeben hat.

Inzwischen ist die Frist, bis zu der man sich die Briefwahlunterlagen nach Hause schicken lassen kann, verstrichen. Sie endete am Montag. Denn danach kann nicht mehr garantiert werden, dass die Wahlzettel auf dem Postweg rechtzeitig beim Empfänger eintreffen. Deshalb hatte der Stab um die Wahlleiterin am Mittwoch und Donnerstag viel zu telefonieren. Die Antragsteller mussten gebeten werden, die Unterlagen im Rathaus abzuholen. Wer hingegen gleich im Bürgerbüro vorstellig wurde, konnte die Unterlagen bis Freitag in Empfang nehmen. Nur in ganz wenigen begründeten Ausnahmefällen könne auch danach noch ein Wahlschein beantragt werden, sagt Nancy Stephan.

So funktioniert die Auszählung nach der Landtagswahl

Kopfzerbrechen bereiteten ihr kurzfristige Absagen bei den Wahlhelfern noch in dieser Woche, meist wegen Krankheit. Nun sei aber alles geregelt, auch bei den Ersatzleuten. Die Wahlvorstände und Schriftführer samt Stellvertreter sind in der Hauptsache Bedienstete der Stadt oder des Landkreises, die Beisitzer Ehrenamtliche. Die Besetzung eines Wahllokals besteht aus acht Personen. In Marktoberdorf gibt es 28 Wahllokale, allein zwölf sind Briefwahllokale.

Der Kern der Wahlhelfer sei schon seit einigen Jahren zusammen, sagt Nancy Stephan. Eingespielte Teams seien wichtig, damit es bei der Auszählung der Stimmen zügig vorangeht. Zuerst werden die Erst- und Zweitstimmen für den Landtag ausgezählt, danach für den Bezirkstag. Nancy Stephan rechnet damit, dass etliche Schnellmeldungen bereits innerhalb einer Stunde im Rathaus eintreffen. Der Schnitt liege bei eineinhalb Stunden.

Die aktuellen Ergebnisse sind über die Homepage der Stadt www.marktoberdorf.de/wahlen abrufbar.

