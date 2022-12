So wahrscheinlich ist laut Experten ein Blackout im Ostallgäu

Bei einer Energie-Tagung im Landratsamt beraten Experten, ob ein großflächiger Stromausfall im Ostallgäu zu befürchten sei.

27.12.2022 | Stand: 06:15 Uhr

Themen bei der Besprechung im Landratsamt waren die Sicherheit der Energieversorgung, der Ausbau erneuerbarer Energien und der Umgang mit Kunden, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Das Ergebnis der Expertenrunde fasste Landrätin Maria Rita Zinnecker zusammen: „Ein Blackout ist sehr unwahrscheinlich – eine gute Nachricht für alle Ostallgäuerinnen und Ostallgäuer sowie Unternehmen im Landkreis.“ Auf ihre Einladung hin haben sich die im Ostallgäu tätigen Energieversorgungsunternehmen (EVU) mit Vertretern des Landratsamtes zu einem Informationsaustausch getroffen.

Ostallgäuer Landrätin Zinnecker appelliert zum Sparen

Als Blackout wird ein plötzlich eintretender, länger andauernder, großflächiger Stromausfall bezeichnet. Die gezielte stundenweise Stromabschaltung für einzelne Gebiete – ein sogenannter „Brownout“ – ist nach Auskunft der Energieversorger aber durchaus möglich. Eine kontrollierte, kleinere Abschaltung diene dazu, größere Ausfälle zu vermeiden. Die Auswahl des Gebiets erfolge im Bedarfsfall „neutral und diskriminierungsfrei“.

Bei der Gasversorgung sei nicht mit Abschaltungen zu rechnen – allerdings sei es nach wie vor wichtig, möglichst viel Gas einzusparen. Denn je mehr die Gasspeicher über den Winter entleert werden würden, desto teurer sei das Befüllen im kommenden Sommer. Alle in der Runde waren sich einig, dass das notwendige Einsparen von Energie in allen Bereichen weiterhin das Gebot der Stunde ist.

Wie die Energieversorgung im Ostallgäu in Zukunft aussehen kann

Beim Thema erneuerbare Energien informierte Zinnecker zum geplanten Vorgehen des Regionalen Planungsverbandes zur Ausweisung von Vorrangflächen, auch Positivflächen genannt, für den Ausbau mit Windkraft. Man wolle den notwendigen, vorgeschriebenen Ausbau von 1,8 Prozent im gesamten Allgäu gesteuert voranbringen, sagte sie. Dies sei Beschlusslage und die sogenannte informelle Anhörung sei mittlerweile gestartet. Beim Ausbau erneuerbarer Energien gehen die Netzbetreiber davon aus, dass der Großteil der Neubauanfragen im Bereich Freiflächenfotovoltaik kommen werde. Die angefragten Flächen würden immer größer. Daher rechnen die EVU mit einem hohen Netzausbaubedarf und empfehlen, das Thema Netzanschluss bei der Planung von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen eng in den Fokus zu nehmen. Dieser solle, wenn möglich, durch die Gemeinden auch interkommunal vorausschauend gesteuert werden. Der Landkreis könne eine vermittelnde Rolle einnehmen.

Das sagen die Anbieter zu Kunden in Zahlungsschwierigkeiten

„Ein großes Anliegen war mir der sozial verträgliche Umgang mit Kunden in Zahlungsschwierigkeiten“, sagte die Landrätin. „Die EVU haben mir zugesichert, solche Fälle wohlwollend und in Kooperation mit der Sozialverwaltung des Landratsamtes zu regeln.“ Das sei gerade in Zeiten hoher Inflation eine „ganz wichtige Zusage, für die ich sehr dankbar bin“.

Lesen Sie auch: Diese Bedenken äußern Anwohner zur Fotovoltaikanlage in Marktoberdorf

Wohnungen für 700 Menschen: Was auf dem Krankenhaus-Areal in Marktoberdorf geplant ist