Bühne frei für junge Dichterinnen und Dichter: Der erste Poetry Slam erobert Marktoberdorf

In Marktoberdorf hat auf Initiative der Volkshochschule der erste Poetry Slam stattgefunden. Im KonterKaffee treten die „Slammer“ gegeneinander an.

06.12.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Vor Kurzem fand in Marktoberdorf der erste Poetry Slam der Volkshochschule Ostallgäu Mitte im KonterKaffee Marktoberdorf statt. Die Schauspielerin Iris Kunz moderierte die Veranstaltung und führte durch den Abend, an dem sechs „Slammer“ ihre Texte zum Besten gaben und gegeneinander antraten.

Dem Poetry Slam voraus ging ein Workshop der Volkshochschule

Vier der sechs Poetinnen und Poeten hatten zuvor an einem Workshop der Volkshochschule teilgenommen, bei dem Iris Kunz sowohl Wissen zu Methodik und Konzeption, als auch praktische Tipps zum Auftritt bei einem Poetry Slam vermittelte.

Rund 70 Gäste verfolgten im KonterKaffee Marktoberdorf mit Spannung und Begeisterung die vorgetragenen Zeilen der Teilnehmenden, die einerseits humorvoll und romantisch, andererseits politisch und gesellschaftskritisch - in jedem Fall aber voller individueller Poesie waren und so das bunt gemischte Publikum in ihren Bann zogen.

Das Publikum stimmte erst per Stimmzettel ab und dann durch Klatschen

Nach der ersten Runde, in der die Vortragenden mit Texten über „endlose Selbstoptimierung“, „Krisenzeiten in Deutschland“, „Das Leben einer Bubble im Bubble-Tea“, „Die letzte Lebensminute“, eine „toxische Beziehung“ und „eine Liebe von August bis August“ gegeneinander antraten, stimmte das Publikum per Stimmzettel ab, wer eine Runde weiter kommen sollte.

Zwei Slammerinnen und ein Slammer schafften es in Runde zwei und gaben jeweils ein weiteres Stück zum Besten. Diesmal wurde per Applaus über das Sieger-Gedicht und den Gewinner des Abends abgestimmt. Larissa Kleybor überzeugte nach ihrem Text über Selbstoptimierung auch in Runde zwei mit ihrem humorvollen und vielschichtigen Text über die „vielen Fische im Wasser“, welcher Singledasein und Partnerwahl in der heutigen Zeit mit einem Augenzwinkern beleuchtet. Als Gewinnerin des Abends wurde sie mit einem vhs-Gutschein und tosendem Beifall der Besucher und Besucherinnen beschenkt.

Es bleibt nicht bei einem Poetry Slam

„Die Vielfalt der Teilnehmergruppe und die Individualität der Texte hat mich wirklich beeindruckt und berührt“, sagt Sonja Franke, Geschäftsführerin der vhs Ostallgäu Mitte. „Wir alle haben nicht mit einer solchen Qualität und Professionalität gerechnet, zumal ja alle Teilnehmenden Poetry-Slam Neulinge waren“, betont Barbara Bürckner, Fachbereichsleitung für Kultur an der vhs und versichert: „Ich habe schon jetzt zwölf feste Anmeldungen für den nächsten Poetry Slam- es gibt definitiv eine Folgeveranstaltung im Jahr 2024“.

