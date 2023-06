"Super Strecken" und "tolles Event": So lief der Staffel-Mix-Marathon in Marktoberdorf

Zu Fuß, mit Mountainbike und mit Rennrad: In diesen Kategorien haben sich die Teams beim Staffel-Mix-Marathon in Marktoberdorf gemessen. Da war viel geboten.

18.06.2023 | Stand: 18:28 Uhr

"Drei, Zwei, Eins", zählt die Menge am Marktoberdorfer Stadtplatz herunter. Bürgermeister Hell hält die Startschusspistole in die Höhe, ein Knall ertönt und die 120 Mountainbikerinnen und Mountainbiker treten in die Pedale. Was für ein Auftakt für den 9. Staffel-Mix-Marathon in Marktoberdorf: 120 Dreier-Teams haben sich für den Wettkampf angemeldet. In den Diszplinen Mountainbiken, Rennrad fahren und Laufen treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeneinander an. Dabei geht es laut Organisator Wolfgang Bolz nicht nur um die Leistung, sondern vor allem um den Spaß.

Einige Eindrücke der Veranstaltung haben wir hier bereits veröffentlicht. Wie der Wettkampf gelaufen ist, wie die Stimmung war und welches Team als erstes die Ziellinie überschritten hat lesen Sie hier.

