So will Bernbeuren Strom auf einer Weide gewinnen

In Bernbeuren ist der Bau einer Fotovoltaikanlage auf freier Fläche geplant. Baubeginn soll frühestens im Herbst 2023 sein. Welche Bedenken es gibt.

28.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Bernbeuren stand noch einmal der Solarpark Osterberg auf der Tagesordnung. Stefanie Iberle von der Firma Energiebauern GmbH aus Sielenbach gab einen kurzen Einblick in die Stellungnahmen einiger Ämter und Behörden zu diesem Projekt. Mit dem Bau soll frühestens im Herbst 2023 begonnen werden.

Warum für die Fotovltaikanlage ein Biotop weichen soll

Auf einen wichtigen Aspekt machte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim aufmerksam. So müsse gewährleistet werden, dass aufgrund der Hanglage kein Grundwasser oder Niederschlagswasser infolge von Starkregen in die Betriebsgebäude eindringen kann. Der Vorhabenträger wurde darauf hingewiesen, dies bei der Planung der Betriebsgebäude zu beachten. Die Untere Naturschutzbehörde Weilheim-Schongau stellte die Frage, warum das in diesem Bereich vorhandene Biotop ohne Notwendigkeit überplant wird. Die Energiebauern GmbH begründete ihr Vorhaben damit, dass es sich dort um kein hochwertiges Gehölzstück handele. Dem stimmte die Behörde zu. Ein weiteres Anliegen der Unteren Naturschutzbehörde war, den Nachbarlandkreis Ostallgäu an dem Verfahren zu beteiligen. Dem wurde entsprochen.

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten empfahl, einen Grenzabstand des Zaunes von mindestens einem halben Meter. Zudem sollen die Wirtschaftswege in ausreichender Breite nutzbar bleiben. Dem wurde planungstechnisch entsprochen. Der Grenzabstand von zwei Metern wurde zeichnerisch und textlich festgesetzt – ebenso ein Meter Abstand zu Feldwegen im Geltungsbereich.

Auch das Bistum Augsburg erhebt Einwände gegen den Plan in Bernbeuren

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans hatte die bischöfliche Finanzkammer Einwände. Sie möchte, dass die bisher ausgewiesene Wohnbaufläche nicht in landwirtschaftliche Fläche umgewandelt wird. Hier verwies Iberle auf eine Stellungnahme der Regierung von Oberbayern. Aus dieser geht hervor, dass Siedlungsflächen auf nachvollziehbaren Bedarf zu begrenzen sind. Dieser Bedarf konnte im vorliegenden Projekt nicht begründet werden.

Zudem hatte der Gemeinderat bereits am im September vergangenen Jahres beschlossen, die Fläche der Landwirtschaft zuzuweisen. Somit stimmte der Bernbeurer Rat der Planfassung und erneuten Auslegung einstimmig zu. Bürgermeister Karl Schleich rechnet mit dem Baubeginn frühestens im Herbst 2023. Als spätesten Start nannte er das Frühjahr 2024.

Kurz diskutiert wurde die Aufstellung eines Schnittgutcontainers. Als möglichen Standort nannte Schleich die Kiesgrube Grönenbach. Die Anlieferung könne er sich einmal monatlich an einem Samstag von 9 bis 12 Uhr vorstellen. Ein ortsansässiger Hackschnitzelbetrieb würde das angelieferte Astwerk weiterverarbeiten. Die Ortsvertreterinnen und Ortsvertreter befürchteten allerdings, dass nicht nur Astwerk, sondern auch Grüngut und andere Gartenabfälle angeliefert würden. Aus diesem Grund wäre eine Aufsicht zu der Öffnungszeit notwendig.

Zu welcher Anlage soll das Grüngut kommen?

Einige Ratsmitglieder argumentierten, dass es keinen großen Unterschied mache, ob das Schnittgut nach Grönenbach oder an die jetzige Stelle in Erbenschwang gebracht werde. Ein Fahrzeug benötige man für beide Alternativen. Eine Gemeinderätin wünschte sich eine Lösung, die auch der älteren Generation der Gemeinde eine Entsorgung ermöglichen würde. Das sahen ihre Kolleginnen und Kollegen ähnlich. Da man momentan aber keine Alternative sieht, sprach sich das Gremium gegen die Aufstellung eines Containers aus.

Ebenfalls einstimmig beschlossen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte die finanzielle Unterstützung einer zweiten Webcam des Skiclubs. Zunächst befristet für die nächsten beiden Jahre wird der Gemeinderat die monatlichen Kosten dieser Kamera in Höhe von circa 20 Euro übernehmen. Nach dieser Zeit wird die Kostenübernahme im Gemeinderat erneut geprüft.

