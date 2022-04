So will der FC Thalhofen den Abstieg verhindern

Das letzte Heimspiel der Fußballer des FC Thalhofen gegen Babenhausen hat es in sich. So sieht es personell aus. Warum der Trainer Rechenspiele verbietet.

30.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Sein letztes Heimspiel in der Bezirksliga-Saison bestreitet der FC Thalhofen am Samstag, 30. April. Zu Gast ist ab 15.30 Uhr der direkte Konkurrent im Abstiegskampf, der TSV Babenhausen.

Am vergangenen Wochenende zeigte die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer eine starke kämpferische Leistung gegen den Aufstiegskandidaten TSV Bobingen, jedoch ging die Partie am Ende knapp mit 0:1 verloren. In der Tabelle belegt der FCT damit nun den siebten Tabellenrang mit weiterhin 32 Punkten. Der heutige Gegner hingegen feierte einen sehr wichtigen 4:0-Sieg gegen den TSV Mindelheim ein und steht nun auf Platz neun – mit nur zwei Zählern weniger als der FC Thalhofen.

Gegner nur zwei Punkte auseinander: Was das bedeutet

Das bedeutet: Gewinnt der Gastgeber die Partie, sollte das Thema Abstieg endgültig vom Tisch sein. Verliert er, würde Babenhausen vorbeiziehen. Die Lage würde für die Allgäuer wieder brenzlig werden.

Trainer Florian Niemeyer lässt sich auf solche Rechenspiele nicht ein. Er äußert sich nach den Leistungen der vergangenen Wochen selbstbewusst: „Wir wollen dem Gegner unser eigenes Spiel aufbinden.“ Dazu will der Gastgeber im eigenen Spielaufbau mutig Fußballspielen und den Zuschauern ein überzeugendes letztes Heimspiel zeigen. Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften gewann der FC Thalhofen mit 5:3.

Warum der FC Thalhofen zu Hause eine Macht ist

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die neuerliche Auseinandersetzung ähnlich spektakulär enden könnte. Mit 32 Treffern ist der FC Thalhofen vor heimischem Publikum die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Auch personell könnte sich die Lage wieder etwas entspannen. Linus Zeiler und Kapitän Marco Steinhauser sind wieder einsatzbereit und auch die angeschlagenen Fabian Hartmann und Dominik Sorg könnten rechtzeitig fit werden. Nicolas Steger und Luca Cauth stehen jedoch nicht zur Verfügung.

Lesen Sie auch